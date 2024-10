Tineco FLOOR ONE S5 aspira, lava e si pulisce: coupon 110€ è occasione

Pulire i pavimenti in una sola passata è possibile grazie ai dispositivi di ultima generazione. Il migliore e il più ambito? Tineco FLOOR ONE S5 che si pulisce finanche da solo per non dover fare nulla. Senza fili e adatto a ogni tipo di superficie, non teme lo sporco ostinato così come i peli di animale. Puoi acquistarlo subito a soli 279€ su Amazon con il coupon da 110 euro, apri la pagina e spuntalo ora.

Tineco FLOOR ONE S5, perché acquistare questo modello?

Le pulizie in casa non devono occupare una giornata intera. Ogni giorno puoi avere i pavimenti puliti come se fossero nuovi in facilità e tutto grazie a Tineco FLOOR ONE S5. Questo dispositivo è rivoluzionario e allo stesso tempo ambitissimo perché funziona bene e fa il suo lavoro senza mai darti seccature. Definirlo aspirapolvere è riduttivo dal momento che ha 3 funzioni al suo interno che sono tecnologiche e avanzate.

È sufficiente toglierlo dalla sua base di ricarica e attivarlo per sfruttarlo a pieno. Riempi il contenitore dell’acqua pulita con il tuo detergente preferito e poi azionalo. Grazie al sistema avanzato, viene rilevata automaticamente la potenza e la forza da utilizzare: questo Tineco analizza in tempo reale i pavimenti e capisce quanto sono sporchi per dosare il flusso di aspirazione e di acqua senza sprechi. La facilità di utilizzo è così elevata che ti sembrerà di sognare. Ovviamente la potenza di aspirazione non scende a compromessi per eliminare lo sporco più minuti come quello più difficile come peli di animali, capelli e crocchette o briciole più grosse. A te basta fare una passata per trovare i pavimenti pulitissimi.

L’intero sistema è senza fili e ti offre un’autonomia di 35 minuti per pulire tutto l’appartamento. Quando hai terminato rimettilo nella sua base di ricarica che funziona altrettanto come stazione di pulizia: premi il bottone e le spazzole vengono lavate per essere pulite al secondo utilizzo.

A soli 279€ su Amazon, il Tineco FLOOR ONE S5 è l’acquisto giusto da fare. Collegati in pagina e spunta il coupon per averlo a questo prezzo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime.