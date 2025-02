Tinder è in forte crisi: largo all'intelligenza artificiale per migliorare i match

Tinder, l’app di dating più famosa al mondo, sta attraversando un momento complicato: il numero di utenti attivi continua a diminuire, tanto da spingere la piattaforma a cercare nuove soluzioni per invertire la tendenza negativa.

Come spesso accade, da un po’ di anni a questa parte, la prima strada percorsa è quella dell’intelligenza artificiale. Nei prossimi mesi, infatti, Tinder introdurrà nuove funzioni basate proprio sull’AI, offrendo un’alternativa al classico swipe che ha reso celebre l’applicazione.

Nuove funzionalità AI su Tinder: che fine farà lo swipe?

Secondo i vertici dell’azienda, i suggerimenti che l’utente potrà ottenere grazie al contributo dell’AI saranno più personalizzati e coinvolgenti, migliorando la qualità dei match. Niente paura: il tradizionale swipe non verrà rimosso. L’obiettivo è quello di arricchire, e non di rimpiazzare, il sistema già esistente.

Non è la prima volta che Tinder sperimenta con l’intelligenza artificiale: nel 2024 aveva già lanciato l’AI Photo Finder, uno strumento per aiutare gli utenti a selezionare le migliori foto per il proprio profilo. Ad ogni modo, come già specificato all’inizio, queste novità arrivano in un momento delicato per l’industria delle app di dating in generale. A gennaio 2025, gli utenti attivi mensilmente su Tinder sono diminuiti dell’8% rispetto all’anno prima, quando già era stato registrato un calo del 10%. Anche i ricavi diretti dell’azienda hanno deluso le aspettative, fermandosi a 476 milioni di dollari contro una previsione di 480-485 milioni.

Per affrontare questa crisi, Match Group, la società madre di Tinder, ha nominato come nuovo CEO Spencer Rascoff, co-fondatore di Zillow. Rascoff è convinto che l’AI possa rappresentare una svolta epocale per il dating online, paragonandone il potenziale impatto alla transizione da desktop a mobile di dieci anni fa. Ha citato esempi come TikTok e Instagram, che hanno sfruttato l’AI per aumentare engagement e retention, suggerendo che Match Group potrebbe ottenere risultati simili.

Insomma, la strada per il rilancio è ancora lunga, ma l’AI potrebbe essere la chiave per tornare a conquistare il cuore del popolo di Tinder.