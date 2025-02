TikTok negli Stati Uniti ora offre APK dal suo sito web

Una delle cose certe di questo 2025 iniziato nell’incertezza è la situazione difficile che sta affrontando TikTok oltreoceano. Il ban degli Stati Uniti è stato un bel colpo per ByteDance che, per continuare a offrire i suoi servizi social agli utenti statunitensi, dovrebbe cedere la società a una proprietà americana.

Nonostante i 75 giorni di respiro offerti da Donald Trump a TikTok, utili secondo il presidente per risolvere “pacificamente” la questione e trovare una soluzione utile a tutte e due le parti in contenzioso, Apple e Google hanno comunque deciso di rimuovere l’app social rispettivamente dai loro store, App Store e Play Store.

Questa scelta ha creato un problema agli utenti che, a seguito del ban, avevano cancellato l’applicazione ufficiale dal proprio smartphone o dispositivo mobile. Infatti, non potendola più scaricare dagli store ora si trovano senza la possibilità di accedere alla piattaforma per vedere o creare contenuti.

TikTok mette una pezza negli Stati Uniti

TikTok, vista la situazione, per non “lasciare a piedi” gli utenti statunitensi rimasti senza app sui dispositivi, ha deciso di offrire una sua APK direttamente disponibile sul suo sito ufficiale. A conferma, un post pubblicato su X: “Stiamo migliorando i modi in cui la nostra community può continuare a utilizzare TikTok rendendo disponibili i kit di pacchetti Android su http://TikTok.com/download in modo che i nostri utenti Android statunitensi possano scaricare la nostra app e creare, scoprire e connettersi su TikTok”.

Al momento, sono solo gli utenti con dispositivi Android a poter scaricare il file APK, visitando il la pagina ufficiale per effettuare il download. Questa “pezza” servirà a installare l’app social network fino a quando Google non ripristinerà l’app sul Play Store.

Purtroppo però, stando a quanto riportato da chi ha installato il file APK sul dispositivo, alcune funzionalità rimangono inaccessibili. Gli utenti possono guardare, seguire e interagire con i creatori. Inoltre, possono anche creare e caricare contenuti sulla piattaforma. Tuttavia, non possono accedere alle Live e tanto meno a TikTok Shop.