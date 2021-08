Tinder lancerà presto la verifica dell'identità per garantire l'autenticità del profilo. È evidente che l'azienda stia dichiarando guerra a tutti gli account fake.

Tinder lancerà la verifica dell'identità contro gli account fasulli

La popolare app di incontri Tinder ha annunciato ieri che la nuova funzione “Verifica ID” sarà presto disponibile per tutti gli utenti di tutto il mondo. Come suggerisce il nome, questa opzione consentirà alle persone di assicurarsi che il proprio profilo sul social network sia autentico e proveniente da una persona reale.

Come notato da Gizmodo, la verifica dell'identità è già stata testata sull'app Tinder in Giappone dal 2019 e ora la funzione verrà estesa a livello globale. Una volta che questa feature sarà disponibile, le persone potranno utilizzare un documento rilasciato dal governo come un passaporto o una patente di guida per dimostrare la propria identità.

La società menziona in un post sul blog che la verifica dell'identità sarà inizialmente facoltativa, proprio come la verifica delle foto con i selfie, ma l'azienda non sembra escludere la possibilità di renderla obbligatoria in futuro. Naturalmente, la funzionalità diventerà immediatamente obbligatoria nelle regioni in cui tale verifica è richiesta dalla legge:

Sappiamo che una delle cose più preziose che Tinder può fare per far sentire i membri al sicuro è dare loro più fiducia che le loro partite siano autentiche e un maggiore controllo su chi interagiscono. E speriamo che tutti i nostri membri in tutto il mondo vedranno i vantaggi di interagendo con le persone che hanno superato il nostro processo di verifica dell'identità. Non vediamo l'ora che arrivi il giorno in cui il maggior numero possibile di persone verrà verificato su Tinder.

Tinder afferma anche che la verifica dell'identità sarà un processo con un approccio rispettoso della privacy, ma non ci sono dettagli su come l'azienda gestirà i documenti inviati dagli utenti in termini di privacy e sicurezza.

Ovviamente, l'idea della verifica dell'identità è quella di rendere l'app più sicura per i suoi utenti, poiché è abbastanza comune avere a che fare con profili falsi nelle app di appuntamenti.

