TIM YOUNG, avere meno di 25 anni conviene parecchio

Se hai meno di 25 anni, il tempo non può essere un limite: hai tutta la vita davanti per far esplodere la tua energia. Se hai meno di 25 anni, inoltre, nemmeno le comunicazioni possono essere un limite: ogni messaggio, inviato o ricevuto, è una nuova scintilla per illuminare una giornata e che può far nascere una storia o un’emozione, o dare una svolta alla tua vita. Se hai meno di 25 anni, inoltre, nessun vincolo potrà essere un limite: viaggiare, navigare e volare con la fantasia sono l’essenza stessa dell’essere giovani, del sentirsi vivi e padroni del proprio destino.

Nasce con questo spirito TIM Young, l’offerta dell’operatore dedicata a chi ha meno di 25 anni. Tutto, in questo progetto, profuma di gioventù. Si tratta infatti di un’offerta che abbatte i limiti per mettere lo smartphone veramente a disposizione di chi, nel pieno dei propri anni migliori, ha bisogno di guardare avanti senza nessuna barriera ad ostacolare i sogni.

La forza delle connessioni ci rende una cosa sola. Unisce l’impegno al talento. Moltiplica il nostro potenziale.

TIM YOUNG, per chi ha meno di 25 anni

100 Giga di traffico, anzitutto. E non traffico comune: si tratta di traffico 5G (vero 5G, con velocità superiori anche fino a 10 volte le prestazioni della rete tradizionale), alle massime performance disponibili sulle reti italiane, affinché l’invio di un allegato, il caricamento di un video o una videochiamata possano avvenire nel pieno delle potenzialità che la rete è in grado di offrire in piena sicurezza. Sarà sufficiente attivare il servizio gratuito TIM Ricarica Automatica (che facilita e automatizza il pagamento mensile con carta di credito o Satispay) per vedere l’asticella del traffico arrivare fino a quota 100 Giga e poter così dare spazio a tutta la propria creatività senza più limiti. Attenzione: il traffico è utilizzabile comunque lo si desideri, anche in funzione hotspot. Lo smartphone potrà facilmente diventare la fonte della propria connessione, fungendo da backup per la rete di casa, assistendo il proprio laptop quando si è in compagnia o tenendo online il tablet quando lo si usa al di fuori della propria rete Wifi. Non sono soltanto 100GB: sono un mare di bit da poter navigare come meglio si crede, senza vincoli a limitare dispositivi o modalità con cui vorrai sfruttarli.

Nessun confine: anche al di fuori del territorio nazionale, infatti, ci saranno 20 GB disponibili: in vacanza con gli amici o per un viaggio di studio, all’estero per uno stage o per un colloquio di lavoro, le proprie possibilità potranno volare alto grazie ad un pacchetto di traffico decisamente ampio in tutti i Paesi UE.

Chiamate ed SMS illimitati, perché questa è l’essenza di una generazione che vuole vivere, pensare e agire “always on“: non si possono contare i minuti quando nella vita si ha ancora tutto da dire, ed è per questo che TIM Young, oltre ai 100 Giga, abbatte anche definitivamente i minuti di chiamate.

E poi c’è il prezzo: per 100 Giga in 5G e chiamate illimitate il costo è addirittura al di sotto dei 10 euro, cifra con la quale ci si può esprimere in piena libertà senza alcuna clessidra a dettare il tempo o il conto dei bit. TIM Young costa 9,99 euro al mese con il primo mese gratuito per tutti i nuovi clienti TIM.

E lo smartphone?

TIM ha pensato a tutto, anche alla possibilità di avere uno smartphone compreso nel prezzo. Con soli 15 euro al mese per 30 mesi (TAEG 0%) è infatti possibile avere a disposizione uno Xiaomi 12T, smartphone da 6,67 pollici con fotocamera grandangolare da ben 108MP. Non una scelta qualsiasi, quindi, ma uno smartphone con batteria di lunga durata, fotocamera di alto livello e tutto quanto serve per un’esperienza mobile agile e di qualità.

Investimento iniziale nullo, spesa mensile minima: potrai volare immediatamente alla velocità del 5G attraverso i tuoi nuovi 100GB di libertà.

Ma non solo

I vantaggi possono inoltre estendersi anche alla tua famiglia: facendo richiesta di TIM UNICA e associando alla linea fissa una linea mobile TIM, si potrà accedere a Giga illimitati per tutti. Che i giovani portino ogni giorno una ventata di aria fresca in casa era cosa nota, ma che potessero portare anche Giga a tutti è qualcosa che solo con TIM può realizzarsi. “Si possono associare fino ad un massimo di 6 linee mobili TIM, che possono essere anche tutte intestate a persone diverse dal titolare della linea fissa“, spiega TIM: “ciascuna linea mobile avrà in regalo ogni mese GIGA ILLIMITATI“.

Ma non finisce qui. Con appena 0,99 euro in più è possibile aumentare il traffico di ulteriori 50GB, trasformando lo smartphone in un vero e proprio hotspot senza barriere; oppure, sempre con la differenza di appena 0,99 euro, è possibile trasferire la connettività sul proprio smartwatch grazie all’offerta TIM ONE NUMBER che consente magicamente di chiamare dal polso senza nemmeno avere lo smartphone appresso.

Meno di 25 anni: conviene!

Insomma, piovono opportunità perché essere giovani conviene, soprattutto con TIM YOUNG. L’energia che è possibile sprigionare prima dei 25 anni resterà impressa nei reel che realizziamo, nei momenti che condividiamo, negli streaming che viviamo insieme agli amici. 100 Giga su cui esprimere la propria dimensione digitale sono una carezza agli anni migliori, affinché restino vivi nel tempo senza limite alcuno. Senza limite alcuno, tranne uno: l’offerta è valida fino al 26 marzo.

