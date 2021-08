Dopo la chiusura della promo Tim Power Pro, l'operatore in questione ha deciso di rispolverare una delle sue tariffe più ricercate. Stiamo parlano della Wonder Six.

TIM Wonder Six: un gradito ritorno

La promozione operator attack offre minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi operatore italiano, SMS illimitati e verso tutti e 70 Giga di internet in 4G a soli 9,99 euro ogni mese. La Wonder offre una navigazione in LTE fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Inoltre, come praticamente tutte le offerte del catalogo, anche questa è compatibile con TIM Unica che offre Giga Illimitati per chi ha internet a casa.

La tariffa in questione è disponibile solo in portabilità dai seguenti gestori: Iliad, Coop Voce, Tiscali, Digi Mobil, Fastweb, Spusu Italia, Rabona Mobile, 1Mobile, Poste Mobile, Daily Telecom, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, NTmobile, Noitel, NV Mobile, Optima Mobile, Plintron, BT Enia Mobile, BT Italia Full e Welcome Full.

Nel canone mensile sono inclusi inoltre 6 Giga da utilizzare liberamente in roaming.

Costi ed altro

TIM Wonder Six è la promo che va a sostituire la Power Pro. A differenza di quest'ultima però, la Six non ha alcun contributo iniziale. L'unica spesa da sostenere è pari a 25 euro per la SIM.

