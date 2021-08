Alla promo GO 50 Flash Plus LE, TIM risponde presente! L'operatore in questione infatti propone la sua tariffa operator attack Power Pro contro WINDTRE.

TIM Power Pro: i dettagli

L'offerta telefonica nello specifico offre 50 Giga di internet in 4G con velocità massima fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload e minuti illimitati verso tutti i gestori sia mobili che fissi presenti in Italia. Tutto questo a soli 8,99 euro al mese. Inoltre, inclusi nel canone troviamo inoltre i servizi di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora, entrambi completamente gratuiti.

Rispetto alla parallela GO 50 Flash Plus LE di WINDTRE, questa promozione di TIM non include i messaggi che vengono in questo caso tariffati secondo il piano tariffario.

Il quantitativo di traffico dati disponibile in roaming è sempre pari a 5 Giga, questo bundle non dipende dall'operatore ma bensì da una normativa europea.

La promozione in questione è attivabile esclusivamente dai clienti provenienti da WINDTRE, Wind o H3G che intendono cambiare operatore.

Costi ed altro

I costi iniziali dipendono dal rivenditore. Non tutti, infatti, sono abilitati alla vendita di questa tariffa. Per il momento, tale promozione è disponibile soltanto negli Store fisici anche se potrebbe essere disponibile anche online. Inoltre, TIM Power Pro è attivabile per un periodo limitato di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tim

Tariffe