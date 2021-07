TIM Wonder è la seconda promo che si va ad aggiungere alla Six che abbiamo visto qualche giorno fa.

TIM Wonder: cosa comprende?

La TIM Wonder è la tariffa speciale con 50 Giga di traffico internet in 4G fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload e minuti illimitati verso tutti i numeri sia fissi che mobili in Italia. Tutto questo a soli 9,99 euro mensili. Tale promozione è attivabile esclusivamente richiedendo la portabilità da ho.mobile oppure da Lyca Mobile.

Inoltre, come qualsiasi promo di questo operatore è possibile avere Giga Illimitati con TIM Unica, opzione dedicata per chi ha internet a casa con lo stesso carrier. Dunque, i più fortunati potranno avere un bundle di minuti illimitati e Giga senza limiti in Italia!

Incluso nel canone mensile troviamo anche un quantitativo di traffico internet in roaming pari a 6 Giga da utilizzare in Europa e nel Regno Unito.

Costi ed altro

L'offerta della gamma Wonder che abbiamo visto sinora è attivabile sia online che nei negozi dell'operatore TIM. Richiedendo il passaggio tramite questo sito non è previsto il pagamento del costo di attivazione ed è compreso anche il primo mese di promo. In pratica, l'unica spesa da sostenere ammonterà a 25 euro con 20 euro di credito incluso per la scheda SIM.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tim

Tariffe