TIM Wonder Six è la nuova promo dedicata per chi intende cambiare operatore e spendere meno di 10 euro al mese.

TIM Wonder Six: i dettagli

L'offerta telefonica offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, SMS sempre senza limitazioni e ben 70 Giga di traffico internet in 4G a soli 9,99 euro al mese. Quest'offerta ha una velocità massima di navigazione in LTE di 150 Mbps in download e di 75 Mbps in upload. Questa promo è compatibile con il servizio TIM Unica e quindi sarà possibile avere Giga Illimitati con l'internet a casa dell'operatore ex Telecom.

Questa tariffa, inoltre, è attivabile solo online per chi proviene dai seguenti operatori MVNO: Iliad, Coop Voce, Tiscali, Digi Mobil, Fastweb, Spusu Italia, Rabona Mobile, 1Mobile, Poste Mobile, Daily Telecom, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, NTmobile, Noitel, NV Mobile, Optima Mobile, Plintron, BT Enia Mobile, BT Italia Full e Welcome Full.

Inoltre, con questa promo esclusiva sono inclusi ben 6 Giga mensili da utilizzare in roaming in tutto il suolo dell'Unione Europea senza costi extra.

Costi ed altro

TIM Wonder Six è attualmente attivabile solo online per pochi giorni senza contributi iniziali, con il primo mese e spedizione gratis. L'unica spesa da sostenere è pari a 25 euro ed è relativa alla SIM.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tim

Tariffe