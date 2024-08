TIM WiFi Casa + pacchetto TV in offerta a 29,90 euro al mese

Se stai valutando il cambio dell’offerta Internet per la tua casa, ti segnaliamo la promozione in corso su TIM WiFi Casa, disponibile a 29,90 euro al mese con in omaggio il pacchetto TV oppure Calco e Sport Light.

Il pacchetto TV fa riferimento a TIMVISION Intrattenimento, che include l’accesso ai cataloghi di TIMVISION, Disney+, Netflix e Amazon Prime. In alternativa è possibile scegliere il pacchetto Calcio e Sport Light, il quale comprende TIMVISION, Disney+, Infinity+ più il piano DAZN Goal Pass (con 3 partite di Serie A ogni giornata). L’attivazione della nuova offerta è disponibile tramite questa pagina del sito TIM.

L’offerta di TIM WiFi Casa

L’offerta Internet per la casa di TIM prevede una velocità della linea Internet fino a 2,5 Gbps, grazie alla fibra dell’operatore italiano, più chiamate illimitate verso tutti (sia numeri fissi che mobili). Poi, a seconda del pacchetto scelto, si beneficia anche di ulteriori vantaggi.

Se la scelta ricade su TIMVISION Intrattenimento, l’offerta include sia il TIMVISION Box che il Modem TIM, mentre con il pacchetto Calcio e Sport Light si riceve esclusivamente il modem TIM HUB+ Executive.

Se non si è interessati a nessuno dei due pacchetti, allo stesso prezzo è disponibile la medesima offerta TIM WiFi Casa. L’unica differenza – oltre all’assenza sia del primo che del secondo pacchetto – è l’assenza dei costi di attivazione. In questo caso, infatti, è possibile attivare l’offerta gratis, anziché pagando 39,90 euro una tantum.

La stessa offerta è disponibile al prezzo scontato di 24,90 euro al mese anche per i clienti mobili TIM. Anche in questo caso vale il discorso appena fatto, vale a dire non vi sono costi di attivazione da sostenere.

Per attivare una delle offerte appena elencate, collegati a questa pagina dedicata del sito ufficiale TIM.