TIM: rimodulazioni in vista con aumenti di 2 euro al mese

Dopo Vodafone ora tocca a TIM. Infatti, l’operatore telefonico nazionale ha avvisato determinati suoi clienti in merito ad alcune rimodulazioni. Nello specifico, diverse offerte mobili ricaricabili verranno aumentate di 2 euro al mese.

Questi aumenti avranno effetto a partire dal 30 maggio 2022. Perciò i già clienti TIM colpiti da questa rimodulazione potranno decidere se continuare a rimanere con l’operatore, accettando i 2 euro in più al mese, oppure se optare per il recesso anticipato.

Una prima tappa di queste modifiche contrattuali è stata avviata il 28 febbraio 2022. Ora, al 30 maggio 2022, ci sarà la seconda. Vedremo se ce ne sarà anche una terza in futuro, visto che attualmente le rimodulazioni con TIM hanno un ritmo quasi ogni 3 mesi.

TIM procede ad aumentare alcune tariffe mobile ricaricabile

Mercoledì 27 aprile 2022, TIM ha iniziato ad avvisare alcuni già suoi clienti di una rimodulazione in corso. Alcune offerte, non più in commercio, verranno aumentate dall’operatore di 2 euro al mese. Ecco parte del comunicato ufficiale:

A partire dal 30 maggio 2022, per esigenze legate all’evoluzione delle piattaforme di rete, TIM modifica il prezzo mensile di un numero limitato di offerte mobili per Clienti Ricaricabili, non più in commercializzazione.

In particolare, dal primo rinnovo a partire dal 30 maggio 2022, tali offerte saranno fruibili al costo di 2€ (IVA inclusa) in più al mese.

Inoltre, tutti i Clienti interessati dalla presente modifica contrattuale, fermo restando il diritto di recedere senza costi né penali, nei termini di seguito precisati, possono arricchire la propria offerta, sin da subito e gratuitamente, con 20 GIGA di Internet Gratis aggiuntivi ogni mese. I Clienti interessati potranno chiamare il numero gratuito 409164, entro il 30 giugno 2022, per attivare i 20 Giga aggiuntivi gratuiti, che saranno fruibili ogni mese mantenendo attiva l’offerta principale. Si precisa, infine, che i clienti che hanno attiva l’offerta TIM Unica continueranno a beneficiare di un traffico dati con Giga illimitati.

Una sorta di “do ut des” dove TIM chiederà 2 euro in più al mese, ma già da ora dà la possibilità ad alcuni suoi clienti di aggiungere gratuitamente altri 20 Giga di traffico dati in più all’offerta. Gratis fino al 30 maggio 2022, poi con la rimodulazione stabilita.

Diritto di recesso

Tuttavia, coloro che non fossero interessati ad attivare questi 20 Giga in più a seguito poi del futuro aumento, potranno procedere con la disattivazione della linea grazie al Diritto di Recesso. Ecco tutte le indicazioni rilasciate da TIM in merito a questa opzione: