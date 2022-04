Vodafone Mobile: utenti disperati per nuovi aumenti

Continua la rivoluzione di Vodafone che sta apportando nuovi aumenti su diverse tariffe mobile. In un'ottica di riallineamento delle offerte, l'operatore anglosassone ha deciso di rimodulare quei bundle più datati e con un quantitativo di Giga che, per i tempi in cui viviamo, risultano limitati.

Perciò, oltre all'aumento in denaro delle tariffe oggetto delle rimodulazioni, Vodafone aumenterà in alcuni casi anche i Giga mensili inclusi per la navigazione internet. Quindi, non tutte le rimodulazioni saranno in negativo, ma ce ne saranno diverse in positivo.

Perciò, dopo il recente annuncio di Vodafone in merito a nuovi aumenti per alcuni clienti di rete fissa, eccoci qui a parlare ancora una volta di altre novità non proprio piacevoli. Si tratta ormai di un'abitudine per questo operatore. Dopo diverso tempo molte delle sue offerte vengono riviste e aggiornate prevalentemente con aumenti sui costi mensili, mentre altre volte in positivo.

Scopriamo quindi cosa ha in mente Vodafone per diversi clienti di rete mobile e quali sono le offerte che presto saranno aggiornate sia nei Giga che nel prezzo mensile. Ricordiamo comunque che se la rimodulazione è penalizzante si può far valere il diritto di recesso anticipato per modifica unilaterale del contratto.

Vodafone: nuovi aumenti per alcune tariffe di rete mobile

Vodafone ha perciò deciso di modificare alcune offerte di rete mobile per adeguarle alle nuove necessità degli utenti e per fare ordine nel suo book tariffario. Principalmente i bundle che verranno rimodulati saranno quelli che offrivano 7 Giga al mese, 10 Giga al mese e 30 Giga al mese.

Queste tariffe saranno adeguate alle nuove offerte Vodafone Bronze, Bronze Plus, Silver, Gold Start e Gold. In questo modo l'operatore rosso allineerà i piani tariffari attivi tra i suoi clienti in un'ottica di ottimizzazione dei costi e delle proposte.

La comunicazione ufficiale

Vediamo ora come Vodafone ha comunicato, il 19 aprile 2022, questa decisione sul sito ufficiale e ai clienti interessati agli aumenti, spiegando quindi cosa verrà modificato e perché: