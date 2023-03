Quanto vale la “forza delle connessioni”? Quanto è eccitante superare i propri limiti, andare oltre i propri traguardi e raggiungere distanze nuove? Non è facile trasmettere questo brivido in modo efficace e per questo è oltremodo efficace l’immagine scelta da TIM per promuovere la sostanza delle proprie reti 5G: il nuovo volto degli spot del gruppo è infatti quello di Danielle Madam, 5 volte vincitrice dei campionati italiani giovanili di getto del peso.

Madam e Berrettini, la Forza delle Connessioni

Laddove in precedenza si sono avventurati Federica Pellegrini e Marcell Jacobs, simboli di potenza e velocità, ora è Madam ad impersonare i valori che le connessioni rappresentano per gli italiani. Nell’essenzialità del getto del peso, nella nobilità delle sue movenze e nell’istante in cui la sfera si stacca dalle mani per volare lontano, infatti, v’è tutta la potenza di reti che dietro un click celano la forza del cloud, delle comunicazioni, di significati che fluttuano sui bit fino ad atterrare nel cuore di qualcuno.

La campagna “La forza delle connessioni” è iniziata nel 2022, affidando a Giuseppe Tornatore i testimonial Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Oggi sono i volti freschi e nuovi di Matteo Berrettini e Danielle Madame a dipingere i tratti delle reti TIM 5G per le nuove generazioni:

Lo sport è da sempre un bacino importante per la comunicazione poiché rappresenta un condensato di valori positivi ed emozioni vive, innescando testimonial ideali per raccontare in modo naturale, tramite le virtù di quel che mettono in campo o in pedana, concetti essenziali e forti.

La realizzazione è stata affidata a Cattleya ed alla regia di Giacomo Boeri. Berrettini e Madam sono in questo caso una coppia di eccezionale valore che ricalca tutto quel che le reti 5G stanno riversando sul mercato: forza e velocità, scatto e immediatezza, potenza ed eleganza, bellezza del gesto e concretezza nel risultato. Profili vincenti grazie alle loro qualità, nelle cui mani TIM depone smartphone che, tramite la forza delle connessioni, possono portare chiunque a comunicare come mai è stato possibile prima.