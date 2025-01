Tim, le nuove offerte di gennaio con minuti, sms e giga: si parte da 5,99€

Durante il mese di gennaio, i negozi Tim propongono diverse offerte operator attack, pensate per attirare clienti che provengono da specifiche compagnie.

Queste promozioni, attivabili solo con portabilità del numero telefonico, partono da un prezzo base di 5,99 euro al mese: il ventaglio di proposte, aggiornato al 13 gennaio da Tim, include quattro opzioni principali.

Offerte Tim attivabili a gennaio 2025

Partiamo con l’offerta Tim Supreme GPRO che, al costo di 5,99 euro mensili, offre minuti illimitati e 50 Giga di traffico dati in 5G, con velocità fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload.

Salendo di prezzo, abbiamo la tariffa Tim Power Iron New che, per 6,99 euro al mese, mette a disposizione minuti illimitati, 200 SMS e ben 150 Giga di traffico dati 5G, con le stesse velocità di download e upload della precedente soluzione.

Le alternative successive introducono una piccola distinzione: le offerte Tim Power Supreme, disponibili sia nella versione “New” che “Easy New”, con un costo di 7,99 euro, cambiano in base alla modalità di pagamento. La versione “New”, con addebito su credito residuo, include minuti illimitati, 200 SMS e 100 Giga in 5G. La “Easy New”, invece, prevede il pagamento tramite Ricarica Automatica, offrendo le stesse condizioni di chiamata e messaggistica, ma con 200 Giga di traffico dati. In questo caso, la Ricarica Automatica deve restare attiva per mantenere i 200 Giga, altrimenti si passa alla versione base con 100 Giga.

Infine, le offerte più ricche: Tim Power Special, anche qui declinata in “New” (con addebito su credito residuo) e “Easy New” (con Ricarica Automatica), al costo di 9,99 euro al mese. Entrambe offrono minuti illimitati e 200 SMS. La differenza è nella quantità di traffico dati: la “New” prevede 200 Giga in 5G Ultra, con velocità fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload, mentre la versione “Easy New” ne offre 300, con le stesse performance in termini di velocità ma richiedendo che resti attivo il servizio di Ricarica Automatica. In caso contrario, si tornerebbe alla versione “New” con 200 Giga.

Per poter accedere a queste offerte Tim è necessario provenire da Iliad, Fastweb o da altri operatori virtuali come Poste Mobile e Coop Voce: maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale.