Tim è super aggressiva e rincorre gli ex clienti con l'offerta da 6,99€

Tim sta riportando alla ribalta una delle sue offerte più apprezzate: nello specifico, parliamo della tariffa Power Iron New, al centro di una nuova campagna promozionale via SMS che si rivolge ad alcuni ex clienti passati ad altre compagnie telefoniche.

L’offerta Tim Power Iron New, disponibile a 6,99 euro al mese, è pensata per attirare gli utenti di Iliad, Fastweb ed una serie di operatori virtuali tra cui Poste Mobile, Coop Voce, Lyca Mobile e molti altri.

Come attivare l’offerta Tim Power Iron New

Questa interessante offerta Tim include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 150 Giga di traffico dati (80 Giga + 70 Giga) in 5G, con velocità fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Un pacchetto decisamente ghiotto considerando il canone mensile richiesto, soprattutto per chi cerca un buon equilibrio tra costi sostenuti e performance di rete.

Per attivare l’offerta Tim Power Iron New è necessario richiedere la portabilità del numero, con un costo iniziale di 10 euro per la nuova SIM e 5 euro per l’attivazione. Il rinnovo mensile può essere addebitato sul credito residuo o tramite il servizio Tim Ricarica Automatica, che può essere configurato anche in un secondo momento.

La campagna via SMS di Tim prevede una scadenza per l’attivazione, fissata al 26 febbraio, ma stiamo parlando di una data puramente indicativa, tenendo conto del fatto che per altri ex clienti potrebbero essere riportate delle indicazioni differenti. C’è poi un altro vantaggio da tenere in considerazione: anche senza aver ricevuto il messaggio promozionale è comunque possibile approfittare dell’offerta recandosi nei negozi Tim aderenti.

Per maggiori informazioni, su questa e su tutti gli altri piani tariffari attualmente proposti dalla compagnia, vi suggeriamo di continuare a seguirci e di consultare con regolarità il sito ufficiale di Tim.