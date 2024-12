Tim Cook: "Lascerò Apple...", la dichiarazione sta spaventando tutti

Il futuro del CEO di Apple è stato preannunciato con una certa chiarezza e determinazione da Tim Cook stesso. Durante una recente intervista, che il numero uno di Casa Cupertino ha concesso ai colleghi di Wired, la sua dichiarazione ha spaventato tutti.

Rispondendo alle voci di chi vedeva John Ternus, attuale responsabile della divisione hardware dell’azienda, il prossimo suo successore, Tim Cook ha chiarito che rimarrà il CEO di Apple: “Mentre invecchio, mentre i miei capelli diventano grigi. Amo questo posto, Steven. È un privilegio di una vita essere qui. E lo farò finché la voce nella mia testa non dirà: ‘È ora’, e poi andrò a concentrarmi su come sarà il prossimo capitolo“.

Quanto ha rivelato tranquillizza tutti i fan dell’azienda che, in questi anni, ha sempre mantenuto il suo appeal. D’altra parte però ricorda a tutti che Cook non guiderà il colosso per sempre e che quindi si fa strada anche l’ipotesi che un giorno lui stesso capirà che è arrivato il momento di cedere la posizione.

Tim Cook ama il suo lavoro in Apple

Tim Cook, durante la stessa intervista, ha detto di amare Apple e il suo lavoro. Si sente così tanto parte di questa cosa che non riesce a immaginare la sua vita senza. L’attuale CEO ha assicurato che continuerà a dirigere la nave ancora, finché tempo e salute glielo permetteranno.

“È difficile immaginare la vita senza Apple, perché tutta la mia vita è in questa azienda, fin dal 1998. È la stragrande maggioranza della mia vita adulta. E quindi la adoro“, ha detto Cook. Riconfermando l’impegno di tutti, ha spiegato: “Stiamo portando avanti la ricerca. Stiamo dando tutto noi stessi qui e lavoriamo su cose che sono in progetto da anni“.

Quale sarà la sua eredità in Apple? Concludendo l’intervista Tim Cook ha dichiarato: “Penso che Apple sarà ricordata per aver consegnato prodotti fantastici che hanno cambiato il mondo, che hanno davvero migliorato la vita delle persone. I nostri utenti lo sentono quando vanno in un Apple Store. Lo sentono quando usano i prodotti“.