TIM annuncia l'addio al 3G entro luglio 2022

Addio smartphone 3G per molti utenti che ancora oggi non sono passati alle nuove tecnologie di connessione. Infatti, tutti i clienti di TIM che ancora non usufruiscono delle reti 4G e 5G dovranno fare i conti con un’amara sorpresa tra pochi mesi.

Mercoledì 11 maggio 2022, TIM ha ufficialmente fatto sapere che entro luglio 2022 dismetterà la rete 3G. Una decisione che non sta importunando tutti coloro che fruiscono ormai da tempo delle nuove offerte dell’operatore nazionale.

Tuttavia, c’è ancora un buon numero di clienti che possiede smartphone di vecchia generazione che si connettono a internet solo tramite rete 3G. In questo caso, entro luglio 2022, dovranno decidere sul da farsi e le scelte sono fondamentalmente 2.

Primo, decidere di rimanere in TIM passando a uno smartphone più moderno con compatibilità alle reti 4G e 5G. Secondo, far valere il diritto di recesso che è contemplato nella comunicazione ufficiale che l’operatore mobile italiano ha pubblicato sulla sua pagina web.

TIM dismetterà il 3G entro luglio 2022

Dopo qualche mese di silenzi e rinvii, TIM ha annunciato ufficialmente il suo addio alla rete 3G entro luglio 2022. Questo in conformità con i piani aziendali TIM programmati per l’anno in corsa e così concentrarsi sullo sviluppo della rete 5G e sull’ampliamento di quella 4G. Ecco l’annuncio dell’operatore:

Entro il mese di luglio 2022, per esigenze legate all’evoluzione delle piattaforme di rete, sarà avviata la progressiva dismissione della rete 3G, che sarà sostituita dalla più performante rete in 4G.

I clienti in possesso di dispositivo solo 3G, effettueranno le chiamate con la rete 2G, ma non potranno più navigare utilizzando la rete 3G, riscontrando quindi significativi rallentamenti nella navigazione Internet.

In altre parole, tutti coloro che attualmente sono in TIM e possiedono un cellulare compatibile solo al 3G, da agosto in poi potranno solo utilizzarlo per telefonare. Ma anche per coloro che hanno uno smartphone 4G, ma non abilitato alla tecnologia VoLTE le cose cambieranno:

I clienti in possesso di un dispositivo 4G non abilitato al VoLTE potranno continuare a navigare in 4G, ma effettueranno le chiamate con la rete 2G e, quindi, non potranno più chiamare e navigare contemporaneamente.

Comunque TIM fa sapere che tutti i clienti interessati in prima persona alla dismissione della rete 3G saranno informati tramite una specifica campagna SMS. Inoltre, potranno anche decidere di non accettare il cambiamento. In questo caso dovranno recedere dal contratto o passare a un altro operatore senza costi e senza penali.

Nondimeno esistono soluzioni molto interessanti e particolarmente economiche con questo operatore. Infatti, scegliendo una delle offerte mobile disponibili è poi possibile attivare la Fibbra di TIM in promozione a soli 24,90 euro al mese. Perciò, invece di recedere al contratto mobile si potrebbe valutare di accettare la modifica relativa al 3G e poi sottoscrivere questa incredibile offerta.

