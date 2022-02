TIM: ecco il calendario completo dello switch off del 3G

Vodafone l'ha già completato, mentre altri operatori sono in procinto di progettare lo spegnimento. Stiamo parlando della rete 3G che TIM ha in programma di dismettere a partire da aprile 2022 fino a giugno 2022. Per tutti coloro che non hanno uno smartphone di ultima generazione ciò vuol dire che questo switch off comporterà l'inutilizzo del proprio dispositivo che potrà solo per ricevere ed effettuare chiamate o SMS. Addio quindi alla navigazione in internet. Per tutti gli altri clienti TIM, invece, si tradurrà in un potenziamento delle prestazioni. Scopriamo insieme il calendario completo e, quindi, come conoscere il mese durante il quale dovrete dire addio al 3G.

TIM: come conoscere il mese dello switch off al 3G

TIM già a novembre 2021 aveva iniziato ad avvertire tutti i suoi clienti che da quest'anno sarebbe iniziato lo switch off al 3G. In pratica, l'operatore telefonico nazionale trasformerà le celle che attualmente ospitano la rete di terza generazione in antenne per 4G e 5G. Ciò non solo aiuterà la diffusione della rete di quinta generazione, ma potenzierà anche la velocità di connessione e quindi le prestazioni della rete di quarta generazione.

Come è possibile conoscere il mese esatto in cui nella propria Regione di residenza si dirà addio alla rete 3G? TIM ha messo a disposizione sul suo sito ufficiale una pagina dedicata proprio a questo calendario: “Verifica la data di spegnimento del segnale 3G per il tuo comune“.

Attraverso un menù a tendina è possibile selezionare la propria Regione così da scaricare un file PDF contenente il mese dello switch off 3G di TIM Comune per Comune in ordine alfabetico. In questo modo, qualsiasi utente potrà prepararsi a questo piano epocale, magari acquistando uno smartphone compatibile alle reti 4G e 5G. Potete sfruttare le migliori offerte online disponibili proprio in questo periodo di saldi.

Vi ricordiamo che lo stesso vale per Kena Mobile, l'operatore virtuale di TIM. Anche sul suo sito è possibile accedere a un menù completo dove consultare lo stesso calendario.