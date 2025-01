Tim aggiunge 50 Giga a questa offerta contro Vodafone: il prezzo non cambia

Capita a volte che i piani tariffari cambino in corsa e Tim sembra averlo fatto con una certa rapidità per quanto riguarda l’offerta Power Special VPro 5G.

Questa promozione, rivolta ai clienti di Vodafone e Ho Mobile che vogliono cambiare operatore, è stata inizialmente lanciata con 50 Giga di traffico dati. A distanza di pochi giorni, però, ecco la sorpresa: l’offerta Tim Power Special VPro 5G adesso offre ben 100 Giga, mantenendo lo stesso prezzo di 9,99 euro al mese.

Come attivare l’offerta Tim Power Special VPro 5G

Questo cambiamento rende la suddetta offerta praticamente identica alla Tim Power Special Pro, dedicata a chi proviene da Wind Tre e Very Mobile. Anche le offerte per i clienti che effettuavano il passaggio da Tiscali e Noitel avevano gli stessi contenuti e prezzo, ma ora il tutto è stato uniformato con un quantitativo di dati che ammonta a 100 Giga. Tutte le promozioni appena citate sono disponibili sul sito di Tim, che include anche proposte da 6,99 euro al mese in base all’operatore di provenienza.

Ma ora, tornando all’offerta Tim Power Special VPro 5G, i nuovi clienti che opteranno per questa soluzione mediante portabilità potranno beneficiare di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS e, appunto, 100 Giga di traffico dati con velocità 5G fino a 250 Mbps in download. I 100 Giga rappresentano quindi la somma dei 50 Giga iniziali e dei 50 Giga aggiuntivi stabiliti negli ultimi giorni, ma sempre mantenendo un prezzo pari a 9,99 euro.

Il costo mensile viene addebitato sul credito residuo, ma c’è la possibilità di attivare il servizio di ricarica automatica: un bel vantaggio per non restare mai senza credito. Insomma, un piccolo valzer di offerte ma con un risultato chiaro: più Giga per tutti, o almeno per coloro che provengono da determinati operatori. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di Tim.