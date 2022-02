TIM ti regala 50 Giga a 1,99 euro al mese

TIM, visto il periodo legato a San Valentino, ha deciso di regalare 50 Giga di traffico dati a 1,99 euro al mese. Si tratta di una promozione destinata a una serie di clienti selezionati che potranno aggiungerla al bundle già attivo con l'operatore. La nuova offerta si chiama 50 Giga White e, come già detto, prevede 50 Giga in più per la propria tariffa a 1,99 euro al mese, per 3 mesi. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa interessante campagna.

TIM fino al 20 febbraio offre 50 Giga in più

Fino al 20 febbraio 2022 tutti i clienti TIM, che hanno ricevuto un SMS speciale e con attiva un'offerta mobile, potranno accedere alla nuova promozione 50 Giga White. Questo messaggio è stato ricevuto dai fortunati il 12 febbraio 2022, tuttavia questa speciale promo era già disponibile all'attivazione nell'app MyTIM alla sezione “Offerte per te”. Ecco il testo ufficiale dell'SMS:

All you need is Giga! A San Valentino ti facciamo battere il cuore con un’offerta speciale a te dedicata: 50 Giga a soli 1,99 euro al mese per 3 mesi, poi si disattiva in automatico. Per attivare 50 Giga White rispondi SI a questo SMS o vai nella sezione Offerte per te dell’app MyTIM, verificando prima tutte le info e condizioni su on.tim.it/50gb-w-lovedays. Promo valida entro il 20/02.

Il costo di attivazione è gratuito e l'utente dopo le prime 48 ore dall'attivazione avrà i disponibili i suoi primi 50 Giga, dei 150 Giga distribuiti in parti uguali nei tre mesi di validità dell'offerta. Il costo della promo è pari a 1,99 euro al mese e offre una navigazione sotto copertura 4G con velocità fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload. Vi ricordiamo inoltre che TIM ha pubblicato il calendario completo della dismissione del 3G.

Il rinnovo di 50 Giga White di TIM avviene su base mensile e il costo dell'offerta è addebitato su credito residuo o tramite il servizio di Ricarica Automatica. Ovviamente, al momento del rinnovo la SIM deve disporre del credito sufficiente a coprire il costo. Altrimenti, il servizio verrà sospeso fino a quando non verrà saldato l'importo necessario o la differenza mancante.