TIM offre un'iniziativa molto simile a quella di Vodafone e nello specifico mette a disposizione dell'utente che attiva internet a casa ben 2 mesi GRATIS!

2 mesi gratis con TIM: ecco come

Proprio come l'operatore rosso, anche TIM offre la possibilità di avere due mensilità senza costi per le sue offerte in Fibra o ADSL a partire da 29,90 euro al mese. In questo caso le promozioni che godono di questa scontisca sono le seguenti:

TIM Super Fibra : include oltre alla connessione illimitata anche il TIM HUB+ con Wi-Fi 6 e le chiamate illimitate dal fisso verso tutti i numeri di telefonia mobile e fissa. Il tutto a 29,90 euro al mese .

: include oltre alla connessione illimitata anche il TIM HUB+ con Wi-Fi 6 e le chiamate illimitate dal fisso verso tutti i numeri di telefonia mobile e fissa. Il tutto a . TIM Super Fibra + Opzione Mobile: è la tariffa più completa perché oltre ad offrire le stesse cose della normale Super Fibra, mette a disposizione una SIM con minuti, SMS e Giga Illimitati. Questo pacchetto è attivabile a 39,90 euro al mese.

Costi ed altro

TIM Super Fibra e la variante con l'Opzione Mobile godono entrambe di attivazione già inclusa nel costo mensile. L'iniziativa che offre ben 2 mesi in regalo è valida online solo fino al 13 Giugno 2021. La spedizione degli apparati così come della SIM per la Super Fibra + Opzione Mobile è completamente a carico di TIM. L'offerta mobile prevede anch'essa il contributo iniziale gratuito.

