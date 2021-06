Vodafone con le sue tariffe per attivare internet a casa a partire da 29,90 euro al mese offre ben 2 mesi in regalo. Vediamo come ottenere questo vantaggio.

2 mesi in regalo con Vodafone: facciamo chiarezza

I due mesi in regalo sono disponibili per tutte le promozioni a meno di 30 euro mensili. Questo vuol dire che la semplice Inernet Unlimited a 27,90€ mensili non gode di questo beneficio.

Le due offerte che prevedono i due mesi in regalo sono le seguenti:

Internet Unlimited + Chiamate : offre internet illimitato fino a 1 Gigabit con Modem Wi-Fi 6 incluso, chiamate illimitate dal fisso ed una SIM Dati da 150 Giga al mese . L'abbonamento in questione è disponibile a 29,90 euro al mese .

: offre internet illimitato fino a con incluso, chiamate illimitate dal fisso ed una da . L'abbonamento in questione è disponibile a . Giga Family Infinito Edition: è la seconda tariffa compatibile con l'iniziativa dei 2 mesi gratis e prevede oltre alla connessione illimitata, alle chiamate senza limiti ed alla SIM da 150GB anche un'offerta per il proprio smartphone con minuti, SMS e Giga illimitati. Tutto questo a soli 39,90 euro ogni mese.

Costi ed altro

Internet Unlimited + Chiamate così come la Giga Family Infinito Edition prevedono la spedizione gratuita sia del Modem che delle SIM. Inoltre, le tariffe in questione non hanno alcun vincolo di permanenza contrattuale. In caso di recesso, basterà infatti riconsegnare il Modem.

Infine, il costo di attivazione per la promo a 39,90 euro ammonta a 6,99 euro una tantum, mentre, per la Internet Unlimited con le chiamate incluse non è previsto alcun contributo iniziale.

