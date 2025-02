TikTok torna disponibile negli USA su App Store e Play Store

Una buona notizia per gli utenti statunitensi che ora possono di nuovo scaricare e installare l’app TikTok sui propri dispositivi. Infatti, in queste ore l’ormai discussa applicazione della cinese ByteDance è tornata di nuovo disponibile su App Store di Apple e Play Store di Google. Una novità che fa di nuovo sperare gli utenti negli Stati Uniti per un futuro diverso rispetto a quello prospettato in precedenza.

Infatti, proprio lo scorso anno, l’ex presidente Joe Biden aveva approvato una legge che obbligava ByteDance a vendere la sua applicazione a società di proprietà americana entro il 19 gennaio 2025. Questa decisione fu motivata da una preoccupazione crescente legata alla sicurezza nazionale con l’obiettivo di proteggere quest’ultima da presunte minacce veicolate dalla Cina.

Nonostante il ricorso di ByteDance, il 17 gennaio 2025 la Corte Suprema aveva votato per sostenere la legge approvata da Biden. A salvare TikTok almeno per 75 giorni è stato Donald Trump, entrato nella vicenda come “salvatore” in extremis, lasciando del tempo a BiteDance con l’obiettivo di trovare una soluzione per un punto d’incontro nelle volontà delle parti.

Il futuro di TikTok negli USA

Anche se Donald Trump aveva chiesto altri giorni prima che la legge Biden su TikTok entrasse in vigore, App Store di Apple e Play Store di Google avevano rimosso l’app di ByteDance. In pratica, Apple e Google avevano deciso di eliminarla dai loro rispettivi store.

Per questo ByteDance aveva recentemente reso disponibile un’APK di TikTok sul suo sito web ufficiale, ma con delle limitazioni nelle funzionalità. Questa decisione è stata una boccata d’ossigeno per tutti gli utenti che, negli Stati Uniti, avevano disinstallato l’applicazione prima della sua rimozione dagli store.

Non sappiamo il futuro che attende TikTok, ma è chiaro che i social network rivali stanno cercando di cavalcare l’incertezza a loro favore. Ad esempio Meta ha annunciato un’app di editing video in grado di rivaleggiare su Capcut, sempre gestita da ByteDance. X e Bluesky hanno pubblicato feed video dedicati alla vicenda del ban.