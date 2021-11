TikTok sta "sfamando" più di 900 applicazioni (che brillano di luce riflessa)

I dati diffusi da Sensor Tower rivelano che, a livello globale, il numero di app che provano a trarre vantaggio dalla popolarità di TikTok ha superato quota 900: molte di esse sono state lanciate da gennaio 2020.

Risultati vertiginosi per TikTok e per il “suo” ecosistema

TikTok è andata incontro ad una crescita spaventosa durante lo scorso anno, chiudendo il Q1 del 2020 con il maggior numero di installazioni mai registrate per un'applicazione in un singolo trimestre. Non sorprende che, in virtù di un simile boom di download, sia aumentato anche il numero di app che orbitano attorno al social network.

400 di queste hanno debuttato nel 2020 su App Store e Google Play Store, più del doppio rispetto alle quasi 200 lanciate nel 2019. Sebbene TikTok sia rimasta in cima alle classifiche, si nota già una prima inversione di tendenza: nel 2021, la quota delle “applicazioni satellite” è tornata ai livelli del 2019.

Gli sviluppatori propongono servizi di tutti i tipi: download dei video, classifiche con gli hashtag più in voga, statistiche relative al proprio account e diverse altre possibilità. Staremo a vedere se TikTok si rivelerà fonte di ispirazione ancora per molte altre app che a breve invaderanno gli store online di Android e iOS.