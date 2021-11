Instagram sfida TikTok con una nuova funzionalità

Instagram sta affrontando TikTok rilasciando una nuova funzione di sintesi vocale e tanti effetti vocali divertenti e creativi; scopriamoli insieme.

Instagram Reels: la nuova funzionalità super divertente

Poiché la concorrenza con TikTok è diventata più dura, Instagram questa settimana ha annunciato alcune nuove funzionalità per offrire ai creatori di contenuti ancora più opzioni durante la modifica dei Reels. Gli utenti troveranno ora una funzione di sintesi vocale e nuovi effetti vocali nell'app.

Questa funzione risiede nel nostro strumento di testo nella fotocamera Reels e consente a una voce generata automaticamente di leggere il testo ad alta voce. La sintesi vocale vi aiuterà ad aggiungere testo senza l'ausilio della voce, ad essere creativi e ad aggiungere divertimento e umorismo ai vostri contenuti.

TikTok offre da tempo la sintesi vocale e i video con voci robotiche sono diventati così popolari sul web che ora l'azienda ha deciso di seguire lo stesso percorso. Tuttavia, questa non è l'unica funzionalità che la piattaforma sta implementando per i creatori di video con l'update in questione. La società ha anche aggiunto effetti vocali che possono essere aggiunti ad un video. Con opzioni come elio, robot e vocalist, ora è più facile realizzare clip divertenti con voci diverse.

Attenzione creatori di Reels! Sappiamo che l'uso di suoni e audio è uno degli aspetti più divertenti della creazione di un caldo Reel! Quindi oggi lanciamo due nuovi strumenti audio chiamati Voice Effects e Text to Speech. Scorri per saperne di più su come usarli per portare i tuoi rulli al livello successivo.

Le funzionalità sono ora disponibili per gli utenti della piattaforma su iOS e Android. Assicuratevi di eseguire l'ultima versione dell'app, disponibile gratuitamente su App Store.