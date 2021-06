TikTok consentirà ai creatori di contenuti di aggiungere mini app all'interno dei propri video. La funzionalità si chiamerà “Jumps” e potrebbe essere davvero rivoluzionaria. Vediamola nel dettaglio.

TikTok Jumps: cos'è e come funziona?

TikTok sta annunciando una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di incorporare mini app, chiamate Jumps, nei loro video. Ad esempio, se qualcuno sta realizzando un video di cucina, potrebbe incorporare un collegamento all'app di ricette Whisk, che consentirebbe agli spettatori di visualizzare un foglio di ricette all'interno della piattaforma di video con il semplice tocco di un pulsante.

La funzione è attualmente in fase di test, con solo un gruppo selezionato di content creator che hanno la possibilità di incorporare un singolo “Jump” nelle loro clip, ma TikTok afferma che distribuirà globalmente la feature dopo ulteriori test.

Quando si guaderà un video con un Jump all'interno, gli spettatori vedranno un pulsante nella parte inferiore dello schermo, il quale aprirà quindi il contenuto su una nuova schermata all'interno dell'applicazione di ByteDance. I creatori che realizzano un video potranno scegliere quale Jump aggiungere e potranno personalizzare il contenuto che gli spettatori vedranno dopo aver toccato il tasto virtuale. Ecco un video esplicativo:

La società ha testato Jumps in pubblico negli ultimi mesi, ma ora sta estendendo il tutto ad un gruppo più ampio di persone. Durante lo sviluppo e il periodo beta, TikTok ha lavorato con un gruppo selezionato di aziende per sviluppare Jumps, tra cui Whisk, Wikipedia e Tabelog. Nel suo annuncio, la compagnia afferma che realtà come BuzzFeed e IRL avranno presto Jumps.

La compagnia ha dichiarato a The Verge che attualmente tutti i membri del suo Creator Fund possono aggiungere un Jump ai loro video monitorando anche il rendimento di ciascuno di essi. Per iniziare, ce ne sono sei che i creativi possono utilizzare per migliorare i propri video.

TikTok non è la prima azienda a introdurre l'idea di piccole esperienze simili ad app su una piattaforma video; Snapchat ha una funzione simile che chiama Minis, la quale consente agli utenti di condividere e utilizzare piccole app e giochi con gli amici. Come Jumps, i Mini sono basati su HTML5, il che dovrebbe rendere il processo di creazione di uno relativamente semplice per chi ha familiarità con l'esperienza di sviluppo web. Snapchat ha anche recentemente aggiunto la possibilità di installare facilmente app dalla sua funzione TikTok.

App