Fin dall'inizio, la brevità del video è stata una delle principali caratteristiche distintive del servizio di TikTok; di fatto, gli utenti sono stati privati ​​della possibilità di creare contenuti multimediali più lunghi di un minuto. Ora, pare che questo cambierà presto. L'azienda intende aumentare la durata massima dei video sulla piattaforma a ben tre minuti.

TikTok: la mossa pensata per i creator

Un progetto di prova per creare video di tre minuti è iniziato lo scorso anno. Ora TikTok ha annunciato ufficialmente la possibilità di registrare clip più lunghe. Per i creatori di contenuti, questo fornirà maggiori opportunità di autoespressione. L'innovazione sarà disponibile per tutti gli utenti nelle prossime settimane.

Questo è solo uno dei tanti importanti aggiornamenti di TikTok che stanno avvenendo quest'anno. Ad aprile, l'azienda ha ideato una soluzione che genera automaticamente i sottotitoli per i video. La più recente tecnologia Jump, invece, consente di integrare nei video servizi di terze parti e collegamenti a risorse.

Non sappiamo ancora se i nuovi video contribuiranno ad aumentare il coinvolgimento degli utenti della piattaforma. L'azienda spera che questo possa fornire una nuova opportunità ai creatori di contenuti per “coinvolgere la comunità con la loro espressione creativa“.

Nel marzo 2020, il popolare servizio di pubblicazione di microvideo ha promesso di abbandonare l'assunzione di dipendenti cinesi. Sebbene la società madre di ByteDance si trovi in ​​Cina, TikTok si impegna per non essere soggetto a sanzioni, dimostrando con tutti i mezzi la sua mancanza di legami con le autorità locali. La società nega inoltre il trasferimento dei dati alle agenzie governative locali.

App