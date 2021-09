TikTok è (ancora) senza freni: 1 MILIARDO di utenti attivi

TikTok ha appena raggiunto un altro (l'ennesimo) traguardo: di fatto, si è scoperto che l'applicazione di ByteDance ha adesso 1 miliardo di utenti attivi su base mensile in tutto il mondo.

TikTok sta battendo tutti i record

La piattaforma di condivisione di short clip TikTok ha raggiunto un'altra pietra miliare nella sua ascesa fulminea nell'ultimo anno. La piattaforma gode ora di un miliardo di utenti che la utilizzano ogni mese. La pandemia da coronavirus che ha virtualmente chiuso lo “socializzazione dal vivo” nel 2020 è stata un fattore determinante per la massiccia crescita di TikTok.

Con la maggior parte del mondo in isolamento lo scorso anno, piattaforme come TikTok, WhatsApp, Instagram e Twitter hanno fornito nuovi modi per comunicare con gli individui.

Il servizio di ByteDance infatti, è stato in grado di catturare l'attenzione di milioni di utenti di smartphone in tutto il mondo anche con una censura molto severa e altri blocchi politici in diversi Paesi. Gli Stati Uniti e l'India hanno cercato in più occasioni di ostacolare la crescita e l'espansione della piattaforma. Ciò nonostante, l'azienda ha appena annunciato che ora ha più di 1 miliardo di utenti attivi in ​​tutto il pianeta. Questa notizia arriva appena un mese dopo aver scoperto che l'app aveva detronizzato Facebook come app di social media più scaricata al mondo.

Di contro però, c'è da dire che TikTok ha attirato una severa critica da Washington; i politici americani sospettano che abbia forti legami con il governo cinese. Ci sono state alcune forti preoccupazioni sulla protezione dei dati e sulla privacy degli utenti all'interno della piattaforma. Gli USA ritengono che l'applicazione possa essere un canale attraverso il quale Pechino spia in particolare i cittadini americani. Le tensioni si sono però dissolte con l'arrivo dell'amministrazione Biden, fornendo così foraggio per la rapida espansione di TikTok negli Stati Uniti.

Ad ogni modo, questa rimane la piattaforma di punta per video brevi e divertenti. Anche Instagram, YouTube e diverse altre piattaforme hanno cercato di incorporare il modello di TikTok nelle loro operazioni con diversi gradi di successo.