TikTok come OnlyFans? Sì, e potrebbe accadere prima del previsto

Dopo Instagram, di cui vi abbiamo parlato la settimana scorsa, pare che anche TikTok stia prendendo in seria considerazione l'ipotesi dei contenuti in abbonamento come su OnlyFans.

Contenuti a pagamento anche su TikTok: un'idea sempre più concreta

Secondo le indiscrezioni condivise dal sito The Information, l'azienda avrebbe confermato di essere a lavoro in tal senso, pur non avendo finora svelato alcun dettaglio significativo su come il tutto verrà sviluppato. Zachary Kizer (portavoce di TikTok) ha inoltre dichiarato a The Verge che gli abbonamenti sarebbero già in fase di test: l'obiettivo è, logicamente, quello di fornire ai creator uno strumento in più per monetizzare grazie ai loro contenuti esclusivi.

Se l'ispirazione prendesse piede da quanto visto su OnlyFans, non è da escludere che il social network conceda il proprio “nullaosta” per la pubblicazione di materiale generalmente ritenuto “too much“, chiudendo un occhio in caso di nudità più o meno accentuata. Ovviamente, si tratta di mere ipotesi riguardo a cui non abbiamo per ora certezze di alcun tipo. Attendiamo dunque che TikTok fornisca ulteriori precisazioni, in merito alle quali vi terremo informati.