Instagram: prendono ufficialmente il via le iscrizioni a pagamento

Instagram sta ora introducendo una funzione molto utile per i creatori di contenuti: si tratta delle iscrizioni a pagamento, in fase di test negli Stati Uniti prima del rilascio globale vero e proprio.

Instagram lancia le iscrizioni a pagamento per 10 creator negli Stati Uniti

L'annuncio è stato pubblicato in un post sul blog ufficiale, dove vengono descritte nel dettaglio le modifiche in arrivo per supportare i creator che, quindi, potranno trarre ulteriore profitto dai loro contenuti. La nuova funzionalità, già parecchio discussa online, darà modo agli utenti di sottoscrivere un abbonamento in favore dei creatori di contenuti preferiti su Instagram. Questi ultimi, di conseguenza, avranno la possibilità di generare un guadagno relativo a ciò che verrà pubblicato.

Come detto, per il momento le iscrizioni a pagamento sono limitate agli Stati Uniti, ma prevediamo una rapida espansione a livello globale. La modifica aiuterà i creator ad ottenere supporto dal loro pubblico, in aggiunta alle collaborazioni con aziende ed al guadagno dalle pubblicità. Nello specifico, gli abbonamenti avranno un prezzo variabile da $ 0,99 a $ 99,99 al mese ed i creatori potranno liberamente selezionare l'importo da proporre ai follower.