TikTok: come attivare il parental control

TikTok è una delle App più popolari tra i giovani, che la usano per creare e condividere brevi video divertenti e creativi. Tuttavia, TikTok può anche esporre i minori a dei rischi, come il cyberbullismo, la pedofilia, le minacce o i contenuti inappropriati. Per questo motivo, i genitori devono essere consapevoli di come funziona TikTok e di come proteggere i propri figli. L’utilizzo del parental control su TikTok è un supporto per i genitori che permette di prevenire i rischi presenti sul web. L’App permette di intrattenere, ma anche divertire e apprendere ma solo se l’utilizzo è consapevole e rispettoso. Tuttavia, il parental control non è sufficiente a garantire una navigazione sicura e responsabile su TikTok.

Cos’è e come attivare il parental control su TikTok

Il parental control su TikTok è una funzione che permette ai genitori di monitorare e limitare l’uso dell’app da parte dei propri figli. Attivarla permette anche di monitorare per poi controllare e limitare il tempo trascorso sull’App, i messaggi diretti inviati e ricevuti e i contenuti visualizzati. Il parental control su TikTok, infatti permette al genitore di collegare il proprio account a quello dei propri figli e di impostare dei limiti e delle restrizioni sull’uso dell’app, evitando così contenuti inappropriati. Ma come fare per attivare il parental control su Tik Tok? Di seguito la guida passo passo per mettere al sicuro l’applicazione Tik Tok dei propri figli.

Come collegare il proprio account a quello dei propri figli

Prima di tutto per attivare il parental control di Tik Tok, deve essere attivo un account dei genitori sull’app, questo perché necessario collegare l’account a quello dei figli. Ecco i passaggi da seguire:

Scaricare l’ultima versione aggiornata di TikTok sul proprio smartphone;

Creare l’account o Accedere;

Andare al profilo utente e selezionare l’icona a tre puntini in alto a destra;

Selezionare “Impostazioni e privacy “;

Selezionare “Collegamento Familiare”;

Scansionare il codice QR che appare sullo schermo con lo smartphone del proprio figlio;

Creare un codice per accedere alle opzioni del parental control ed evitare accessi non autorizzati.

A questo punto i due account sono collegati ed è possibile procedere con le impostazioni e le limitazioni. Nello specifico il genitore, dalle impostazioni del parental control del proprio smartphone, può modificare le preferenze per il profilo dei figli. Tramite il parental control si può gestire il tempo massimo giornaliero, con un massimo di 90 minuti, che i propri figli possono trascorrere sull’app, verrà chiesto un permesso tramite il codice per utilizzare l’app più tempo. Un’altra funzione che permette di gestire e tutelare i propri figli è la limitazione dei messaggi. Il parental control permette di disattivare o limitare la possibilità di inviare o ricevere messaggi diretti da parte dei propri figli. Impedendo anche l’invio o la ricezione di immagini o video nei messaggi diretti.

Infine è possibile filtrare i contenuti visibile su Tik Tok, la funzione limita i contenuti attraverso l’intelligenza artificiale, che cerca di riconoscere e bloccare i video che contengono violenza, sesso, droga o linguaggio scurrile.

Come rendere l’account Tik Tok dei figli ancora più sicuro

Oltre il parental control, dall’impostazione dell’App di Tik Tok sono presenti altre funzioni per controllare e garantire una navigazione sicura e responsabile su TikTok. Il parental control è una funziona utile per limitare e filtrare contenuti inappropriati, ma è possibile intensificare la sicurezza dell’account tramite altre funzioni presenti nelle impostazioni di Tik Tok, nello specifico:

La privacy dell’account, selezionando “Privato” o “Pubblico”;

Disattivare i commenti;

Gestire i seguaci;

Disattivare i duetti.

La privacy dell’account permette di impostare l’account come privato o pubblico, scegliendo l’opzione privata per i figli, solo gli utenti approvati potranno vedere i video dei propri figli e seguirli. Al contrario l’opzione pubblica rende il profilo visibile a tutti.

Ma non solo i contenuti presenti sono un rischio, anche i futuri commenti sono un pericolo e proprio per questo Tik Tok permette di disattivare o limitare i commenti. La limitazione riguarda la scelta dei commentatori tramite “Nessuno” “Amici” o “Tutti”. Inoltre, si possono filtrare i commenti con parole offensive o indesiderate. Anche nel caso dei seguaci si possono limitare selezionandone la categoria, Il limite e la procedura è similare a quella dei commenti vista sopra, è possibile scegliere nello stesso modo chi può seguire il profilo presente su Tik Tok, tra “Nessuno” “Amici” o “Tutti”.

Infine si può controllare e limitare chi può creare un video in duetto, nonché la funzione che permette di registrare un video accanto a un altro video già esistente. Anche in questo caso la scelta ricade su “Nessuno” “Amici” o “Tutti”.