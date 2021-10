TikTok arriva sulle nuove smart TV di LG

TikTok sta arrivando sulle recenti smart TV di LG. Di fatto, l'applicazione approderà ufficialmente sulla gamma 2020 e 2021 delle televisioni del colosso sudcoreano.

TikTok conquista anche le TV, non solo gli smartphone

Possiamo notare che TikTok ha lanciato un'app per le smart TV LG del 2020 e 2021; questo è quanto annunciato dal produttore coreano della TV. L'applicazione in questiione è arrivata su questi recenti modelli aventi webOS 5.0 e webOS 6.0 con un aggiornamento del firmware che è iniziato il 7 ottobre, ma arriverà presto anche sui vecchi televisori del 2019, precisamente “nei prossimi mesi“.

L'app per TV è stata lanciata nel Regno Unito, in Francia e in Germania; questo è quanto ha confermato un rappresentante dell'azienda a The Verge. Di fatto, questa novità è molto imortante dal momento che TikTok finora è stata vista solo sui modelli della rivale coreana Samsung. Anche le Android TV e Fire TV Stick europee hanno visto questa novità ultimamente.

Nel frattempo, negli Stati Uniti, il software di ByteDance ha rilasciato un'app “More on TikTok” più limitata sui dispositivi Fire TV l'anno scorso. I colleghi di The Verge hanno contattato sia LG che TikTok per chiedere in quali regioni sarà disponibile la nuova app per smart TV oltre a quelle sopracitate. Sicuramente arriverà anche da noi in Italia, ma non abbiamo ancora una tempistica di lancio.

Certo è che, considerando quanto sia ottimizzato il prodotto per la visualizzazione mobile, sicuramente non avrà un bell'aspetto sui televisori del soggiorno. Parliamo di una UI verticale vista su un pannello orizzontale di grandi dimensioni.

Ma si ritiene che la compagnia stia cercando di raggiungere un pubblico più ampio con le sue app per smart TV, nonché di sfruttare le tariffe pubblicitarie più elevate associate alla visione della TV, secondo quanto riportato in precedenza da Protocol.

Che ci sia una nuova interfaccia in arrivo? Chi lo sa. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.