Tieniti in forma e rispondi alle chiamate con questo smartwatch a 38€

Hai sempre desiderato un wearable al polso con cui poter rispondere alle chiamate senza usare lo smartphone e tenerti in forma con le tante modalità sportive? Allora oggi puoi averlo senza nemmeno spendere chissà che. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo smartwatch a soli 38,57 euro, anziché 99,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica anche il coupon che vedi in pagina.

Forse potresti non visualizzarlo ma tieni presente che sul prezzo originale c’è uno sconto già applicato del 49% che sommato al ribasso del 25% con il coupon ti regala un risparmio davvero incredibile. Con questo smartwatch potrai ricevere le notifiche, rispondere alle chiamate dal polso, usare le tantissime modalità sportive e tenere monitorato il tuo corpo in qualsiasi momento della giornata.

Smartwatch dalle prestazioni eccezionali a un prezzo mini

Senza ombra di dubbio possiamo affermare che il rapporto qualità prezzo di questo smartwatch è davvero eccezionale, difficilmente potrai trovare di meglio. Possiede tantissime funzioni che ti permetteranno di tenere monitorato il tuo fisico come il battito del cuore e l’ossigenazione del sangue. Puoi anche vedere come hai dormito alla fine di una notte di riposo.

Grazie al suo altoparlante e al microfono incorporato potrai rispondere alle chiamate direttamente dal polso e puoi comunicare anche con i tuoi assistenti vocali. Gode di un bellissimo display da 1,91 pollici perfettamente visibile anche alla luce del sole. Possiede 120 modalità sportive tra cui scegliere ed è impermeabile con certificazione di grado IP68, per cui lo potrai usare anche sotto l’acqua. Ultima cosa interessante è la sua batteria in grado di durare circa una settimana con sole 2 ore di ricarica.

Fai alla svelta perché una promozione così allettante durerà sicuramente pochissimo. Perciò vai ora su Amazon e acquista il tuo smartwatch a soli 38,57 euro, anziché 99,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica anche il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.