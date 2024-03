Tieni sotto controllo il tuo Cane con questa Telecamera Amazon!

Se anche tu hai paura che il tuo cane metta la casa sottosopra quando esci, allora dovresti approfittare di questo sconto! La Ring Indoor Camera targata Amazon crolla infatti di prezzo a soli 39,99€, il tutto grazie allo sconto del 33%!

Tutte le caratteristiche della videocamera Amazon

Con la sua qualità video HD a 1080p e la Live View, potrai controllare la tua casa in tempo reale, ricevendo notifiche istantanee sul tuo smartphone o tablet in caso di movimento o suoni sospetti. Potrai anche interagire a distanza con chi è in casa o i tuoi animali domestici grazie alla comunicazione bidirezionale integrata.

Per garantire la tua privacy e sicurezza, la videocamera è dotata di una copertura per la lente e il microfono, che puoi attivare e disattivare a tua discrezione. Inoltre, puoi personalizzare le zone di privacy per escludere specifiche aree dalla registrazione e impostare i sensori di movimento per ricevere notifiche solo quando necessario.

L’installazione è semplice e veloce: basta collegare la camera a una presa di corrente standard e scegliere se posizionarla su una superficie piana o montarla a parete grazie alla staffa inclusa. Puoi anche integrarla con altri dispositivi Ring per creare un sistema di sicurezza completo e coordinato.

Con Ring Protect, hai anche accesso a funzionalità avanzate come la registrazione, la possibilità di vedere e condividere i video catturati, insieme a notifiche che distinguono tra persone, veicoli e animali domestici. I video possono essere salvati in modo sicuro nel cloud per 30 giorni, garantendo che nessun dettaglio sfugga alla tua attenzione.

Sorveglia gli interni della tua abitazione e non solo con la videocamera di sicurezza Ring Indoor Camera di Amazon. Pagala solo 39,99€ al posto dei classici 59,99€ di listino!