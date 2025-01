Ticwatch Pro 5: mega coupon sconto sullo smartwatch Android (-114€)

Ticwatch Pro 5 è uno smartwatch Android pensato per le condizioni più estreme e oggi protagonista di una fantastica offerta su Amazon. Applicando il coupon sconto che trovi in pagina, infatti, puoi pagarlo soltanto 215,99 euro invece di 329,99. Al checkout puoi anche attivare il pagamento a rate per rendere più leggera la spesa iniziale.

Ticwatch 5 Pro: uno smartwatch…estremo

Con Ticwatch 5 Pro ti porti sul polso uno smartwatch Android all’avanguardia, ideale per ogni situazione specie se sei un amante del trekking e dell’avventura.

Alimentato dal processore Snapdragon W5+ Gen1 avrai prestazioni veloci e una connettività fluida grazie anche alla presenza dell’ultima versione di Wear OS by Google: a loro supporto ecco 2GB di RAM e 32GB di memoria interna.

Il design è caratterizzato da una corona rotante innovativa che puoi sfruttare per navigare tra app, regolare il volume, zoomare sulle mappe e altro ancora anche indossando i guanti. La risposta aptica ti darà quel feedback necessario ogni volta che interagisci col dispositivo.

La batteria dura davvero a lungo dato che parliamo di oltre 80 ore e supporto alla tecnologia di ricarica rapida: in soli 15 minuti avrai abbastanza autonomia per ore di utilizzo. In mezz’ora, invece, arriverai già al 65%.

Monitoraggio avanzato della salute e del fitness, GPS integrato per tracciare i tuoi allenamenti e resistenza all’acqua per accompagnarti in ogni avventura completano il quadro di uno smartwatch eccezionale compatibile solo con Android. Applica il coupon sconto e paga Ticwatch 5 Pro a soli 215,99 euro invece di 329,99.