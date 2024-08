Ticwatch Pro 5 Enduro Slate in offerta su Amazon: fino a 45 giorni di autonomia

Tantissima tecnologia sempre al polso per una delle esperienze wearable più complete sul mercato. Il Ticwatch Pro 5 Enduro Slate è una formidabile soluzione per prendere il controllo del tuo mondo digitale e monitorare il tuo benessere e i tuoi progressi nell’attività fisica. Oggi è in super offerta su Amazon: grazie al coupon sconto da 97€, lo paghi appena 262€. Disponibilità immediata: acquistalo ora per riceverlo a casa domani.

Questo smartwatch è una versione migliorata del già popolare TicWatch Pro 5, con un design resistente che include un display in vetro zaffiro e un cinturino più confortevole. Il display dual-layer combina uno schermo AMOLED con uno schermo Ultra-Low Power (ULP), permettendo di prolungare significativamente la durata della batteria. Utilizzando la modalità ULP, l’orologio può durare fino a 90 ore con una singola carica, o addirittura fino a 45 giorni in modalità Essenziale​.

L’integrazione con app di fitness di terze parti come Nike Run Club e Strava è migliorata, permettendo di tracciare le attività con precisione anche durante l’uso del display a basso consumo. Il TicWatch Pro 5 Enduro offre anche funzioni avanzate di monitoraggio della salute attraverso l’app TicHealth, che unisce le funzioni di monitoraggio del battito cardiaco, del sonno e dell’ossigeno nel sangue in un’unica piattaforma.

Dal punto di vista delle prestazioni, l’orologio è fluido e reattivo grazie al suo potente processore, anche se è limitato alla versione Wear OS 3.5.

Insomma, uno smartwatch di primissimo livello che non a caso è trai più apprezzati dalla redazione di Telefonino.net. Non possiamo che raccomandarlo: non perdere questa occasione a tempo limitato, acquistalo subito sfruttando il coupon sconto!