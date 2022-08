TicWatch C2 Plus a 89€ su Amazon è follia: POTENTE e con WearOS

Questo smartwatch non è solo esteticamente spettacolare, anche perché arriva a casa con doppio cinturino, è anche l’occasione perfetta per mettere al polso WearOS. Infatti, TicWatch C2 Plus è uno spettacolare wearable, dotato di tutto quello che serve per avere un vero e proprio PC al polso. Tutte le spettacolari funzionalità del celebre sistema operativo, come i pagamenti tramite Google Pay, e un prezzo che adesso è impossibile da perdere.

Approfittando delle promozione Amazon del momento, puoi portarlo a casa a 89€ circa appena. Completa l’ordine al volo per approfittarne e godi di spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido: a questo prezzo durerà pochissimo.

TicWatch C2 Plus: uno smartwatch spettacolare

Ampio display con ottima visibilità, alloggiato in una elegante cassa rotonda. Gestisci rapidamente ogni funzionalità del tuo dispositivo, a partire dalle notifiche in arrivo sullo smartphone. Come anticipato, grazie alla presenza di WearOS, puoi ottenere il massimo dal tuo wearable.

Puoi pagare dal polso, sfruttando Google Pay, ad esempio. Ancora, puoi interagire con l’assistente vocale di Big G e puoi scaricare le tue applicazioni preferite e non preoccuparti del rischio che girino lentamente. Infatti, l’edizione “Plus” vanta a bordo ben 1GB di RAM proprio per garantire buona velocità.

Massima attenzione a sport e salute, considerando anche la presenza del GPS integrato, che ti permette di tenere traccia con super precisione delle tue sessioni di allenamento. Abbina i cinturini con i quadranti che ti piacciono di più, puoi scegliere fra tantissime versioni quello che ti piace di più o che meglio si abbina al tuo outfit.

Non perdere l’occasione di portare a casa il tuo nuovo smartwatch con WearOS a prezzo ridicolo. Completa l’ordine al volo per avere TicWatch C2 Plus a 89€ circa appena. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.