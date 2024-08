Ti manca l'asciugamano? Questo arriva in 48h ed è in sconto del 15%

Ti serve un asciugamano nuovo da sfruttare nel weekend di riposo oppure mentre sei in vacanza ad agosto? Ti proponiamo l’asciugamano in microfibra Fit-Flip, per pochissimo in ribasso del 15% a soli 8,49€ invece di 9,99€, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca praticità e qualità, in un unico prodotto. Si tratta di un asciugamano ultraleggero e versatile è progettato per essere compatto e facile da trasportare, perfetto per ogni situazione, dal fitness alla palestra, dai viaggi al nuoto. Disponibile in diverse misure e colori, si adatta a tutte le esigenze, offrendo la misura ottimale e un costo davvero incredibile!

Leggero, in microfibra e pensato per un’asciugatura rapida: asciugamano Fit-Flip

Uno dei punti di forza dell’asciugamano Fit-Flip è la sua eccezionale capacità di assorbimento e asciugatura rapida. Realizzato in microfibra di alta qualità, questo asciugamano assorbe molto più velocemente rispetto ai tradizionali asciugamani in cotone e si asciuga in un batter d’occhio, rendendolo ideale per chi è sempre in movimento. Che si tratti di un’intensa sessione di yoga, un’escursione, una nuotata o una giornata in spiaggia, l’asciugamano Fit-Flip sarà sempre pronto all’uso in pochissimo tempo. Ideale anche per un periodo di vacanze in cui starai sempre al mare o in piscina!

Un altro vantaggio è la facilità con cui può essere appeso e confezionato. Ogni asciugamano è dotato di un pratico passante, che consente di appenderlo facilmente su rami, portasciugamani o ombrelloni. Inoltre, può essere riposto in modo salvaspazio nel comparto a rete incluso nella borsa fornita, facilitando il trasporto e la conservazione.

Realizzato con materiali di qualità superiore, l’asciugamano Fit-Flip è ultramorbido e antibatterico, prevenendo la formazione di odori sgradevoli. È anche facile da pulire, lavabile in lavatrice a 60°C. Per i primi cicli di lavaggio, è consigliabile lavarlo con capi di colori simili per mantenere la brillantezza del colore. Se lo porti a casa oggi, ti arriva in 48h e lo paghi in sconto del 15%, non fartelo scappare!