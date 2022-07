Thor: Love and Thunder, quando arriverà su Disney+

Thor: Love and Thunder è ora disponibile su grande schermo in tutte le sale cinematografiche italiane. Molti fan di questa saga dal 6 luglio si stanno riversando sulle poltrone dei cinema, rimasti a lungo chiusi a causa del Covid-19, per assicurarsi la prima visione di questo capitolo firmato Marvel.

Sono però in tanti a voler aspettare il suo arrivo sulla piattaforma di streaming on demand che è la casa per film e serie TV Marvel. Stiamo parlando di Disney . Diversi abbonati preferiscono attendere il suo arrivo a catalogo perché non vogliono rischiare un contagio, visto che in questi ultimi giorni si sta assistendo a un forte aumento.

Altri, invece, vogliono semplicemente goderselo comodamente seduti sul divano di casa. Infatti, Disney+ è un’ottima finestra aperta su tantissimi contenuti davvero interessanti ed esclusivi. Basti pensare a Obi-Wan Kenobi e a tutta la saga di Star Wars.

Per non parlare poi di Pixar, Disney, Star e National Geographic. Insomma, sembra che ci sia più attesa per l’arrivo di Thor: Love and Thunder su Disney+ rispetto al fatto che sia già arrivato nei cinema, disponibile a tutti gli italiani che amano questo genere. Ma quando è prevista la data di uscita su Disney+?

Thor: Love and Thunder a settembre 2022

Facendo una stima sulle uscite di diversi film Marvel dopo il loro arrivo nei cinema, probabilmente Thor: Love and Thunder dovrebbe arrivare su Disney+ intorno a settembre 2022. Tuttavia, se dovesse seguire lo stesso criterio di Doctor Strange il suo arrivo potrebbe essere anticipato ad agosto.

Infatti, quest’ultimo film Marvel, dall’uscita nelle sale cinematografiche, ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di Disney+ dopo soli 47 giorni. Se così fosse tutti gli abbonati faranno sicuramente salti di gioia perché vorrà dire avere a catalogo Thor: Love and Thunder un mese prima rispetto alla media delle tempistiche solite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.