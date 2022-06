Obi-Wan Kenobi è una trilogia e noi abbiamo visto solo la parte 1

Obi-Wan Kenobi tornerà su Disney con un’altra stagione? Questo dubbio si sta approfittando di tutti i fan che ora si sono già gustati tutti gli episodi disponibili sulla piattaforma Disney che è la casa di Star Wars e della sua saga.

Nondimeno, lo scrittore e sceneggiatore Stuart Beattle ha rivelato che il piano originale per Obi-Wan Kenobi è molto più complesso di quanto si possa immaginare. Infatti, la sua realizzazione aveva previsto la produzione di ben tre film.

In altre parole, l’Obi-Wan Kenobi che abbiamo conosciuto in questi giorni sarebbe solo la prima parte di altre tre. Una notizia che sta facendo girare la testa a tutti gli amanti e appassionati della saga di Star Wars disponibile, tutta quanta, su Disney+.

Obi-Wan Kenobi potrebbe avere altre stagioni in cantiere

Occorre precisare però che Beattle non ha partecipato in prima persona alla realizzazione di Obi-Wan Kenobi. Il suo contributo si ferma a pochi episodi, nello specifico il primo, il secondo, il terzo e il sesto. Nonostante uno dei suoi film sia stato scartato per portare avanti lo spettacolo in streaming, alla fine anche lui ha fatto parte di questa produzione. Beattle ha spiegato:

Ho scritto il film su cui hanno basato lo show. Quindi, sì. Ho passato tipo un anno, un anno e mezzo a lavorarci. E poi, quando è stata presa la decisione di non fare più film spin-off dopo l’uscita di Solo, ho lasciato il progetto e sono passato ad altre cose. Joby Harold è venuto e ha preso i miei script e li ha trasformati da due ore in sei. Quindi, non ho lavorato affatto con loro, ho solo avuto il merito degli episodi perché era tutta roba mia.

Beattle, quando ha dovuto presentare il suo Obi-Wan Kenobi a Lucasfilm ha spiegato che in quella storia erano contenute ben tre storie. Insomma, il famoso sceneggiatore aveva proposto qualcosa di incredibilmente entusiasmante. Durante il primo incontro con la casa di produzione cinematografica aveva spiegato:

Ci sono effettivamente tre storie qui. Perché ci sono tre diverse evoluzioni che il personaggio deve fare per passare da Obi-Wan a Ben.

E il primo è stato il primo film, che era lo spettacolo, dal titolo, “Arrendersi alla volontà della Forza. Trasporta la tua volontà, consegna la tua volontà. Lascia stare il bambino”.

Quindi, con il secondo stavo pensando a dove sarebbe finito Kenobi. Uno dei passaggi più potenti e probabilmente più forti di tutta la storia di Obi-Wan è quando si sacrifica in “Una nuova speranza”. Grande momento, sai, ti fa piangere.

Chissà quindi se Disney+ riserverà a tutti la sorpresa di annunciare un Obi-Wan Kenobi 2 e poi 3. In attesa di possibili novità non ci resta che attendere e riguardare i nuovi episodi ora disponibili sulla piattaforma di streaming on demand che è la casa di Star Wars.

