Thor: Love and Thunder arriva su Disney+, ecco la data

I fan non vedono l’ora di mettere gli occhi su un nuovo film, firmato Marvel, particolarmente acclamato. Stiamo parlando di Thor: Love and Thunder, una pellicola che ha appassionato tutti i patiti di supereroi che stavano aspettando un ritorno in grande stile di Tika Waititi.

Questo titolo sarà presto disponibile su Disney+, la piattaforma di streaming on demand e live più amata di sempre. Nata di recente, ha saputo catturare una fetta di mercato che comprende sia i più piccoli che i più grandi, crescendo sempre di più in numero di abbonati.

Stiamo parlando di uno dei tanti appassionanti film e serie TV che propone Disney+. Infatti, questa piattaforma non è solo la casa di Marvel, ma anche di Disney, Pixar, Star Wars, Star e National Geographic. Insomma, il divertimento è assicurato.

Quindi cosa aspetti ad abbonarti? Registrarsi a questo servizio è semplice, veloce e sicuro e ti darà accesso a tantissimi contenuti, tanto che avrai solo l’imbarazzo della scelta. In più, ti assicurerai la possibilità di vedere Thor: Love and Thunder in esclusiva con il suo debutto previsto a settembre.

Thor: Love and Thunder su Disney+, abbiamo la data di uscita

Thor: Love and Thunder è in arrivo su Disney+ e sappiamo anche la data precisa. L’attesa è tanta per tutti i fan e appassionati Marvel e non solo. Perciò non ci resta che svelarvi quando sarà disponibile sulla piattaforma.

Come ben sapete, per settembre è in programma il Disney+ Day. Si tratta di un evento speciale dedicato a tutti gli abbonati che diventa anche l’occasione per lanciare film speciali molto attesi. Tra questi non c’è solo Pinocchio.

Perciò debutterà proprio in occasione del Disney+ Day e quindi il prossimo 8 settembre 2022. Non prendente appuntamenti se non vedete l’ora di vedere questo film e preparatevi a godervelo dove volete e quando volete on demand.

