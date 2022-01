The Sims 4, questo è uno dei NUOVI KIT del 2022?

Si chiama Carnaval Street Wear Kit e potrebbe essere uno dei pacchetti in arrivo con la nuova stagione di The Sims 4 per i primi mesi del 2022. L'informazione è trapelata su Twitter dal profilo @Alumia_Italia, letteralmente specializzato in leak dal Microsoft Store, e che già in passato aveva svelato in tal senso il Blooming Rooms Kit.

Il nuovo DLC dovrebbe arrivare il 3 febbraio 2022 e, come si intuisce dal nome, sarà interamente in linea con gli intenti dello sviluppatore, che nella roadmap dei primi aggiornamenti dell'anno aveva promesso “kit vivaci che celebrino il design feroce“. L'immagine che è trapelata insieme al nome del pacchetto sembra suggerire che si vada in quella direzione.

Il tutto sembra anche essere a tema carnevalesco, guardando probabilmente a sud dell'Equatore, dati gli abiti leggeri e non certamente consoni a questo periodo dell'anno alle nostre latitudini.

L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni per un gioco che, a distanza di otto anni dal lancio, riesce a mantenere attiva e coinvolta la community degli appassionati, grazie a nuove uscite che mantengono alta l'attenzione.

Ovviamente, l'attesa dei fan è anche rivolta nei confronti del non ancora annunciato The Sims 5. Sappiamo ancora poco sulle caratteristiche del prossimo simulatore di vita di Electronic Arts: certamente, più passa il tempo più le aspettative crescono, anche alla luce delle pochissime indiscrezioni trapelate in rete.

Nel frattempo, si attende anche la prossima grande espansione di The Sims 4, destinata ad arricchire ulteriormente un gioco che non ne vuole sapere di andare in pensione.