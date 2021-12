The Sims 4 per PS4 praticamente REGALATO su Amazon!

The Sims 4 è in offerta su Amazon ad un prezzo eccezionale con uno sconto del 75%! Il gioco, in versione PlayStation 4, è un prodotto Amazon Prime ma per la consegna entro Natale rischia di essere veramente tardi.

Puoi comunque provarci: mal che vada, sarà il classico regalo in ritardo da consegnare a chi desideri, o magari può diventare il tuo piccolo pensiero personale da scartare come dono post-abbuffate natalizie.

The Sims 4, il simulatore di vita più amato di tutti i tempi

Il gioco non ha bisogno certo di presentazioni. Si tratta dell'ultimo episodio ufficiale della serie di simulatori di vita di Electronic Arts e Maxis. In questo capitolo, uscito ormai diverso tempo fa ma ancora parecchio giocato dagli appassionati, hai a disposizione diversi strumenti con cui divertirti.

Puoi costruire case inedite, guidare ed esplorare le storie dei Sim e l'inedita modalità Costruisci strutturata a stanze ti offre modi intuitivi e divertenti per creare meravigliosi contenuti.

E a proposito di quest'ultimi: trattandosi di un titolo uscito per la prima volta nel settembre 2014 è stato accompagnato nel corso degli anni da diverse espansioni e pacchetti aggiuntivi che troverai in sconto sul PlayStation Store.

E non è tutto: se sei abituato a giocare The Sims con la tastiera puoi collegarla direttamente alla tua PlayStation 4, così da avere un'esperienza di gioco simile a quella che avresti su PC.

Insomma, se non hai ancora giocato questo capitolo o hai voglia comunque di tornare in The Sims 4 questa offerta è l'occasione che stavi aspettando!