The Sims 4 gratis: scaricalo ADESSO su PC, PlayStation e Xbox

Come era stato preannunciato qualche settimana fa, il gioco base di The Sims 4 è adesso scaricabile gratuitamente da tutti i giocatori su PC, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

L’obiettivo dello sviluppatore è quello di accogliere sempre più nuovi giocatori anche in vista del prossimo capitolo, Project Rene, presentato sempre nella giornata di ieri.

Oltre a questo, il team di sviluppo si impegna a sviluppare nuove esperienze per The Sims 4, con pacchetti, kit di aggiornamenti gratuiti e consegne di Sims Delivery Espress. Nel 2023 arriveranno i neonati e anche due pacchetti di espansione inediti.

The Sims 4, come scaricarlo gratis su PC, Mac e Console

Per scaricare The Sims 4 gratuitamente non devi far altro, su PC e Mac, che scaricare la app EA, Origin o Steam. Per quanto riguarda PlayStation 4 e PlayStation 5 ti basta cercare il gioco nel PlayStation Store e “acquistarlo” a zero euro.

Stesso discorso per le Xbox, il cui Store ti permette adesso di averlo senza sborsare un euro sul prezzo di acquisto, che è stato letteralmente azzerato.

Ricordiamo che si tratta esclusivamente del gioco base. Per tutte le espansioni da aggiungere alla tua esperienza ti consigliamo di dare un’occhiata alle offerte Amazon per scegliere le tue preferite.

