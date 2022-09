The Sims 4 diventa GRATIS: ecco da quando e come scaricarlo

Grande sorpresa per gli appassionati di The Sims. Electronic Arts e Maxis hanno oggi annunciato che il gioco base di The Sims 4 sarà scaricabile gratuitamente per PC/Mac tramite l’app EA o Origin, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Il download gratuito sarà disponibile a partire dal 18 ottobre 2022 e riguarda esclusivamente la versione base del gioco: ma resta comunque una grande occasione per ottenere in modo totalmente gratuito uno dei titoli di maggior successo degli ultimi anni.

The Sims 4 gratis: download presto disponibile su PC e console

Per poter scaricare gratis The Sims 4 dovrai aspettare quindi il 18 ottobre. Nel frattempo, il team di sviluppo continuerà a lavorare a nuove e significative esperienze per i giocatori con l’intento di realizzare e lanciare pacchetti, kit e consegne express dei Sims nel prossimo futuro.

E se hai già acquistato un gioco? Per te ci sarà un premio speciale: entro il 17 ottobre potrai ricevere in regalo il kit “Lusso nel deserto“. Questo kit ti permetterà di rilassarti in una moderna oasi con lussuosi arredi per interni ed esterni ispirati al paesaggio naturale del deserto del Sud-Ovest e a materiali come la pietra e il legno.

Se preferisci quindi ricevere il kit in regalo puoi ancora acquistare The Sims 4 entro il 17 ottobre: ormai si trova veramente a pochissimo.

