The Sims 5 UFFICIALE: cosa c'è da sapere su Project Rene

Come era ampiamente prevedibile, EA e Maxis hanno confermato di essere al lavoro su The Sims 5. Il titolo provvisorio della produzione, Project Rene, è stato scelto per sottolineare le parole come rinnovamento, rinascimento e rinascita, che andranno a sintetizzare i concetti chiave per lo sviluppo del nuovo capitolo.

Il gioco, di cui al momento non si conoscono data di uscita e piattaforme di lancio, punterà ad essere rimanere a ciò che è sempre stato The Sims, cercando tuttavia di evolvere il modo in cui i Sim pensano e si comportano.

I giocatori potranno sfruttare un gameplay che darà l’accesso a nuovi modi di giocare, strumenti volti ad incoraggiare la creatività e la possibilità di raccontare storie significative. In Project Reve si potrà giocare da soli o in compagnia su tutti i dispositivi supportati.

The Sims 5, i primi dettagli su Project Rene

Lyndsay Pearson, vicepresidente della divisione Franchise Creative di The Sims, ha dichiarato:

“Fin dall’inizio, The Sims ha definito i giochi di simulazione di vita e ha continuato a crescere fino a diventare un’incredibile piattaforma per la creatività e l’espressione di sé. Oggi inizia il nostro viaggio nei prossimi anni, mentre lavoriamo al prossimo gioco e alla prossima piattaforma creativa, attualmente intitolata Project Rene. Stiamo costruendo sulle stesse basi che hanno reso The Sims avvincente per generazioni di giocatori e stiamo spingendo i confini per creare nuove esperienze. Avremo molto altro da condividere man mano che continueremo a progredire nello sviluppo del gioco e nelle tappe fondamentali del nostro percorso“.

Ulteriori dettagli sono attesi prossimamente. Nel frattempo, ti ricordiamo che adesso The Sims 4 è scaricabile gratis su tutte le piattaforme.

