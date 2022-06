The Last of Us Remake per PC e PS5: data di uscita a sorpresa?

Il remake di The Last of Us è nel giro delle indiscrezioni ormai da qualche settimana e l’annuncio ufficiale da parte di Sony pare essere diventata una formalità. Ora, ci pensa l’insider The Snitch a rendere ancora più piccanti le voci di corridoio.

Si tratta di una fonte forse non molto conosciuta ma sorprendentemente affidabile: ha indovinato il nome in codice del nuovo gioco di Kojima, svelato in anticipo la data di uscita di Final Fantasy 16 e l’intera scaletta del recente State of Play. Ora, con un tweet criptico, ci suggerisce che il remake di The Last of Us uscirà il 2 settembre 2022 per PlayStation 5 e, a sorpresa, anche su PC.

The Last of Us Remake per PC e PS5: ci siamo davvero?

L’insider non ha parlato specificatamente del capolavoro di Naughty Dog: il suo tweet si limita ad un semplice “Parte 1 – 02.09.2022“, accompagnato da delle emoticon che suggeriscono una doppia release per PC e PlayStation. Il pensiero va subito alle convenzioni di denominazione della serie, visto che il secondo capitolo è chiamato The Last of Us – Parte 2.

Certo, potrebbe essere anche qualcos’altro, ma viste le numerose fonti che parlano del progetto e le tempistiche allineate a quello di cui si è parlato finora, le probabilità che possa trattarsi del remake del gioco di Naughty Dog sono inevitabilmente alte.

Alcuni ipotizzano che si tratti in realtà del nuovo gioco di Kojima, un horror con nome in codice Overdose, che sarebbe in lavorazione in esclusiva per PC e Xbox con annuncio ormai praticamente imminente. La “Parte 1” suggerirebbe una release per episodi, come si era effettivamente parlato nelle indiscrezioni.

La sensazione è che lo scopriremo a breve: la Summer Game Fest di domani potrebbe essere la giusta occasione per l’annuncio di uno dei titoli citati.

