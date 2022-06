State of Play giugno 2022: tutti gli annunci dell'evento PS4 e PS5

Ci siamo con l’atteso State of Play di giugno 2022. A partire dalle 23:59, orario a dir poco particolare scelto da Sony, avremo l’opportunità di dare un’occhiata a nuovi giochi in arrivo su PS4, PS5 e soprattutto PlayStation VR 2.

Esatto, l’evento di 30 minuti sarà fortemente incentrato sui titoli in sviluppo per la Realtà Virtuale: vedremo sicuramente Horizon Call of The Mountain, spin-off di Horizon Forbidden West, ma a quanto pare ci sarà spazio anche per una modalità specifica di Call of Duty Modern Warfare 2.

Racconteremo qui tutti gli annunci man mano che arriveranno, quindi resta sintonizzato aggiornando la pagina non appena l’evento avrà inizio, alle 23.59. Di seguito, il video per seguirlo integralmente.

State of Play 02 giugno 2022 – Giochi e trailer PS4, PS5 e PSVR2 annunciati

