Final Fantasy 16 per PS5, nuovo spettacolare trailer e data di uscita

Desiderato dai fan ormai da due anni, Square Enix è tornata a mostrare Final Fantasy 16, il nuovo capitolo della serie in sviluppo in esclusiva temporanea su PlayStation 5, nel corso dello State of Play di giugno 2022.

Il trailer, disponibile qui sopra, è uno spettacolare mix tra scene di gameplay e filmate: in calce viene svelato anche il periodo di uscita, un po’ più lontano del previsto. Bisogna armarsi di pazienza e aspettare infatti l’estate 2023.

Final Fantasy 16 per PS5: nuovi dettagli da Square Enix

L’occasione è ovviamente utile per il producer Yoshida Naoki per svelare qualche ulteriore dettaglio sul progetto:

“Nelle interviste e negli aggiornamenti precedenti, non abbiamo approfondito i dettagli sul sistema di gioco, ma si spera che con questa anteprima siate tutti in grado di avere un quadro migliore di ciò che il gameplay reale comporterà. Ovvero, battaglie spettacolari con il nostro protagonista Clive Rosfield che brandisce un arsenale completo di attacchi unisci per le numerose summon promesse dal gioco. Per non parlare degli epici scontri tra gli stessi Eikon che ti mettono subito in azione“.

Riguardo i progressi sui lavori, l’esponente del team giapponese spiega che si è entrati nella fase finale e ci si sta concentrando sulla rifinitura mentre prosegue il ruolino di marcia verso il master up e il lancio.

“Con la potenza di PlayStation 5 a nostro supporto, stiamo cercando di portarti in un viaggio senza soluzione di continuità, basato sulla trama, che rivaleggi anche con le montagne russe più elettrizzanti. Allacciate le cinture, l’attesa è quasi finita“.

Final Fantasy 16 sarà dunque disponibile in esclusiva per PS5 a partire dall’estate 2023.

