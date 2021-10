The Last of Us Parte 2 disponibile su PC grazie a PS Now

Tra i giochi PlayStation Now di ottobre 2021 spicca The Last of Us Parte 2, il nuovo capitolo della serie sviluppata da Naughty Dog è disponibile in cloud streaming per tutti gli abbonati al servizio offerto da Sony.

Per accedere al catalogo PS Now non è necassario possedere una console Sony, il servizio in abbonamento è disponibile su PC e consente di giocare alcune tra le migliori esclusive PS2, PS3 e PS4 senza alcun costo aggiuntivo. Oltre a Follout 76 e Desperados 3, a partire da oggi, 5 ottobre, si aggiunge al catalogo anche The Last of Us Parte 2, il secondo capitolo di uno dei franchise più invidiati dai PC gamer.

Embark on a relentless search for revenge when The Last of Us Part II joins PlayStation Now this month.



October’s full line-up: https://t.co/SjYGdeBPm3 pic.twitter.com/4CAJRfYZ71 — PlayStation (@PlayStation) October 4, 2021

Per giocare al nuovo The Last of Us in streaming su PC basta sottoscrivere l'abbonamento al PlayStation Now, sosteneno un costo mensile di 9,99€, che diventano 59,99€ se si sceglie la fatturazione annuale. Ovviamente – trattandosi di cloud gaming – è indispensabile dotarsi di una connessione a internet piuttosto veloce, per godere di un'ottima esperienza di gioco.

Se siete utenti PC o Xbox e anche voi non vedete l'ora di vivere in prima persona le avventure di Ellie, è questo il momento giusto per recuperare una delle esclusive Sony più apprezzate degli ultimi anni. The Last of Us Parte 2 resterà all'interno del catalogo PlayStation Now soltanto fino al 3 gennaio 2022.